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    Совместить карьеру и материнство. Как Ирина Федишин каждое утро собирает детей в школу

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    Певица Ирина Федишин - Совместить карьеру и материнство. Как Ирина Федишин каждое утро собирает детей в школу
    Певица Ирина Федишин
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Звезда рассказала, как собирает сыновей в школу

    У львовской певицы Ирины Федишин двое сыновей – 10-летний Юрчик и 6-летний Олежик. Звезда ловко совмещает музыкальную карьеру с материнством. По будням ее утро начинается в 6:30, ведь она сама ведет детей в школу.

    Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

    «Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.

    По словам Ирины Федишин, младший Олежик берет в школу преимущественно игрушки, тогда как старший Юрчик пакует все книги и тетради. Поэтому ей приходится собирать портфели в соответствии с расписанием. Однако главный вызов для певицы – не опоздать с детьми на уроки.

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    Совместить карьеру и материнство. Как Ирина Федишин каждое утро собирает детей в школу
    Совместить карьеру и материнство. Как Ирина Федишин каждое утро собирает детей в школу
    instagram.com/irynafedyshyn/

    По дороге в школу в прохладный осенний день семья сделала новое фото. На нем Ирина Федишин предстала в ярко-красном спортивном костюме и черной укороченной куртке. Тогда как сыновей артистка одела куда теплее.

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: знаменитости певица Ирина Федишин шоу-бизнес
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    Совместить карьеру и материнство. Как Ирина Федишин каждое утро собирает детей в школу