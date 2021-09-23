Совместить карьеру и материнство. Как Ирина Федишин каждое утро собирает детей в школу

Звезда рассказала, как собирает сыновей в школу

У львовской певицы Ирины Федишин двое сыновей – 10-летний Юрчик и 6-летний Олежик. Звезда ловко совмещает музыкальную карьеру с материнством. По будням ее утро начинается в 6:30, ведь она сама ведет детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.

По словам Ирины Федишин, младший Олежик берет в школу преимущественно игрушки, тогда как старший Юрчик пакует все книги и тетради. Поэтому ей приходится собирать портфели в соответствии с расписанием. Однако главный вызов для певицы – не опоздать с детьми на уроки.

По дороге в школу в прохладный осенний день семья сделала новое фото. На нем Ирина Федишин предстала в ярко-красном спортивном костюме и черной укороченной куртке. Тогда как сыновей артистка одела куда теплее.

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