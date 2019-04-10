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    Жизнь

    Хватала за руки, ставила подножки: папарацци засняли милые шалости Дэвида Бекхэма с дочерью на шоппинге

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    Хватала за руки, ставила подножки: папарацци засняли милые шалости Дэвида Бекхэма с дочерью на шоппинге

    Харпер - единственная дочь Дэвида и Виктории Бекхэм

    43-летний Дэвид Бекхэм прогулялся по Лос-Анджелесу вместе с семилетней дочерью Харпер. Отец и дочь зашли в бутик, а на выходе из магазина их застали репортеры.

    Дэвид выбрал для шопинга повседневный образ: черную футболку, джинсы, белые кеды и шапку морковного цвета. А Харпер появилась в нежном весеннем платье.

    Футболист нес в руках большой пакет с покупками, а девочка шла рядом в хорошем настроении. Харпер играла с Дэвидом, не давая ему расслабиться.

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    Хватала за руки, ставила подножки: папарацци засняли милые шалости Дэвида Бекхэма с дочерью на шоппинге
    Хватала за руки, ставила подножки: папарацци засняли милые шалости Дэвида Бекхэма с дочерью на шоппинге
    Хватала за руки, ставила подножки: папарацци засняли милые шалости Дэвида Бекхэма с дочерью на шоппинге

    Она догоняла звездного папу, висла на его руке и ставила подножки. Бекхэм с улыбкой реагировал на шалости дочери.

    Харпер - единственная дочь Дэвида и Виктории Бекхэм. У спортсмена и экс-солистки группы Spice Girls также есть 14-летний сын Круз, 16-летний сын Ромео и 20-летний сын Бруклин.

    Несмотря на свою занятость, родители стараются как можно больше времени проводить с детьми. А в прошлом году семья в полном составе снялась в фотосессии для глянца.

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    Джерело: Cosmopolitan

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