Хватала за руки, ставила подножки: папарацци засняли милые шалости Дэвида Бекхэма с дочерью на шоппинге



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Харпер - единственная дочь Дэвида и Виктории Бекхэм

43-летний Дэвид Бекхэм прогулялся по Лос-Анджелесу вместе с семилетней дочерью Харпер. Отец и дочь зашли в бутик, а на выходе из магазина их застали репортеры.

Дэвид выбрал для шопинга повседневный образ: черную футболку, джинсы, белые кеды и шапку морковного цвета. А Харпер появилась в нежном весеннем платье.

Футболист нес в руках большой пакет с покупками, а девочка шла рядом в хорошем настроении. Харпер играла с Дэвидом, не давая ему расслабиться.

Она догоняла звездного папу, висла на его руке и ставила подножки. Бекхэм с улыбкой реагировал на шалости дочери.

Харпер - единственная дочь Дэвида и Виктории Бекхэм. У спортсмена и экс-солистки группы Spice Girls также есть 14-летний сын Круз, 16-летний сын Ромео и 20-летний сын Бруклин.

Несмотря на свою занятость, родители стараются как можно больше времени проводить с детьми. А в прошлом году семья в полном составе снялась в фотосессии для глянца.

Джерело: Cosmopolitan