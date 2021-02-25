Как отличить одежду Gucci от подделок. Дизайнеры назвали легкий способ

Дизайнеры бренда борются с производителями поддельных вещей

Дизайнеры итальянского модного дома Gucci придумали для фанатов легкий способ отличить фирменные товары от подделок. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в ассортименте люксовой марки появились одежда и аксессуары, расписанные монограммой Gucci. При этом на каждое изделие дополнительно нанесены слова Fake («Фальшивый») и Not («Нет») желтого цвета. Отмечается, что таким образом дизайнеры бренда борются с производителями поддельных вещей, которые воруют дизайн и крой именитых модных домов.

В настоящий момент на сайте Gucci представлено 14 таких изделий, в том числе черный свитшот, дождевик, рюкзак, классические кеды, бумажник и поясная сумка. Согласно материалу, стоимость изделий составляет от 295 до 1460 фунтов стерлингов.

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