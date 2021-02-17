Как азиатский макияж меняет внешность до неузнаваемости (фото)

Как вам такой макияж?

Азиатский макияж — это какой-то совершенно новый уровень изменения собственной внешности. Иногда в нем недостаточно просто декоративной косметики, и в ход идут линзы, специальный скотч для уменьшения щек, накладки на нос и прочее.

Это уже полноценный пластический грим. Мы собрали для вас примеры фотографий, которые продемонстрируют, как такой макияж трансформирует внешность.

Ранее «Скотч» показывал фото знаменитой гимнастки, которая после пережитых домогательств стала порнозвездой.

Гимнастка написала автобиографию, где подробно рассказала о насилии в спорте. По словам многократной чемпионки Нидерландов, дети в этой сфере терпят вербальный и сексуальный абьюз. «Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках, при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди», — пояснила Верона.