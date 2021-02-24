  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Юлия Тимошенко пришла в Раду в фейковых Prada (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юлия Тимошенко пришла в Раду в фейковых Prada (фото)

    Политик пришла на работу в Black Imitation Boots

    Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко пришла на внеочередное заседание Верховной Рады 23 февраля в туфлях, которы очень напоминают знаменитую модель Prada Chunky Heeled Ankle Boots из коллекции 2019 года, но не являются оными. Об этом пишет журналистка Анна Стешенко в своем Фейсбуке.

    По ее словам, оригинальные Prada, но совсем другой подошвой (итальянский бренд в этой модели не использовал «боевой» красный цвет в сочетании с черным) и брендовым лого на подборе можно приобрести от $ 990 до $ 1.620.

    «А вот Юлия Владимировна, похоже, носит в Раду Black Imitation Boots. Простыми словами, фейк Prada, который можно заказать меньше чем за $ 100. Вопрос: зачем, когда ранее появлялась не только на обложке Elle в платье от Louis Vuitton и декларировала серьги с жемчугом и бриллиантами от Cartier? Ваши варианты?», – задалась вопросом журналистка.

    Пам’ятаєте фільм «Диявол носить Prada»? А Юлія Тимошенко в Раду — ні. Хоча з першого погляду її чорно-червоні...

    Опубліковано Анною Стешенко Вівторок, 23 лютого 2021 р.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

    Читайте также: 53-летняя Памела Андерсон о семейной жизни с телохранителем: «Мы не покидали постель с Рождества»
    Теги: фотография Юлия Тимошенко шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies