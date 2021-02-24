Юлия Тимошенко пришла в Раду в фейковых Prada (фото)

Политик пришла на работу в Black Imitation Boots

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко пришла на внеочередное заседание Верховной Рады 23 февраля в туфлях, которы очень напоминают знаменитую модель Prada Chunky Heeled Ankle Boots из коллекции 2019 года, но не являются оными. Об этом пишет журналистка Анна Стешенко в своем Фейсбуке.

По ее словам, оригинальные Prada, но совсем другой подошвой (итальянский бренд в этой модели не использовал «боевой» красный цвет в сочетании с черным) и брендовым лого на подборе можно приобрести от $ 990 до $ 1.620.

«А вот Юлия Владимировна, похоже, носит в Раду Black Imitation Boots. Простыми словами, фейк Prada, который можно заказать меньше чем за $ 100. Вопрос: зачем, когда ранее появлялась не только на обложке Elle в платье от Louis Vuitton и декларировала серьги с жемчугом и бриллиантами от Cartier? Ваши варианты?», – задалась вопросом журналистка.

Пам’ятаєте фільм «Диявол носить Prada»? А Юлія Тимошенко в Раду — ні. Хоча з першого погляду її чорно-червоні... Опубліковано Анною Стешенко Вівторок, 23 лютого 2021 р.

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