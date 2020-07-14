Как у Пескова. Нардепка пришла в Раду с иконкой и блокатором против коронавируса (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталья Королевская Фото: Ян Доброносов

Значки-блокаторы против вирусов популярны среди российских политиков

Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – «За Жизнь»» Наталья Королевская пришла на очередное заседание Рады она пришла с оригинальной «защитой» от Covid-19. Кроме маски и перчаток, она нацепила на себя еще и «блокатор вирусов» и взяла в руки иконку со святыми.

В таком виде народного депутата поймал в кадр фотограф Ян Доброносов. Фотографией он поделился в своем Фейсбуке.

Заметим, что такие значки-блокаторы против вирусов популярны среди российских политиков. Такой «блокатор» носил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Только она не помогла ему избежать заболевания – путинский приспешник подхватил коронавирус еще в мае.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков