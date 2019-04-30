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    Жизнь

    Какая страна, такие и песни: российские приставы сделали «полицейскую» кавер-версию хита группы Kazka

    • Розсилка
    Какая страна, такие и песни: российские приставы сделали «полицейскую» кавер-версию хита группы Kazka

    В своей версии госслужащие поют о том, как важно вовремя платить долги

    Российская Федеральная служба судебных приставов по Иркутской области записала пародию на песню украинской группы Kazka«Плакала». Ролик приурочили к информационной акции «Узнай о своих долгах», сообщает издание TJ.

    В переделанной песне госслужащие поют о том, что нужно вовремя оплачивать штрафы и платить алименты:

    «Алименты плати вовремя, задолжность не копи.

    Детей бывших нет, не бросай детей своих.

    Долги, долги растут, плати,

    Иначе будешь ограничен в праве выезда ты».

    В клипе приставов, как и в оригинальной версии, снялись разные женщины, которые поют, глядя прямо в камеру.

    Украинская музыка долги
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