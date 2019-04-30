Какая страна, такие и песни: российские приставы сделали «полицейскую» кавер-версию хита группы Kazka



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В своей версии госслужащие поют о том, как важно вовремя платить долги

Российская Федеральная служба судебных приставов по Иркутской области записала пародию на песню украинской группы Kazka«Плакала». Ролик приурочили к информационной акции «Узнай о своих долгах», сообщает издание TJ.

В переделанной песне госслужащие поют о том, что нужно вовремя оплачивать штрафы и платить алименты:

«Алименты плати вовремя, задолжность не копи.

Детей бывших нет, не бросай детей своих.

Долги, долги растут, плати,

Иначе будешь ограничен в праве выезда ты».

В клипе приставов, как и в оригинальной версии, снялись разные женщины, которые поют, глядя прямо в камеру.