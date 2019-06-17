Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с партнерами по «Друзьям»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кортни Кокс

Актрисы, которые играли подруг в «Друзьях», общаются и в жизни

Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг – Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу. Вместе он играли в культовом сериале «Друзья». В теле-шоу им они воплотили образы трех подружек – Моники, Рэйчел и Фиби.

В Instagram Кортни Кокс поделилась фото, на котором запечатлено звездное трио. «Как мне повезло, что отмечаю свой юбилей с этими двумя! Люблю вас, девочки! Очень!», – подписала она снимок, сопроводив его эмоджи в виде сердечка.

Актрисы сдружились во время съемок ситкома «Друзья», который шел на протяжении десяти лет с 1994 по 2004 годы. За это время они снялись в 236 эпизодах.

Участие в сериале также принесло славу и мужской части актерского состава – Мэтту Леблану, Дэвиду Швиммеру и Мэттью Перри.