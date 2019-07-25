Крис Пратт признался, что встретил будущую жену Кэтрин Шварценеггер в церкви



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Крис Пратт и Кэтрин Шварценнегер instagram.com/prattprattpratt/

Знаменитости поженились в начале лета

40-летний Крис Пратт рассказал о первой встрече со второй женой. Актер считает, что 29-летняя Кэтрин Шварценеггер предназначена ему судьбой.

Звезда фильма «Стражи Галактики» разоткровенничался о начале отношений со звездной наследницей. «Мы познакомились в церкви. Вообще до этого было много фатума, каких-то знаков. Но именно после встречи в церкви стало понятно, что мы будем вместе. Это судьба», – сообщил Прэтт.

Зять Арнольда Шварценеггера поделился подробностями нового этапа своей жизни. «Мы по-прежнему в стадии медового месяца, и это прекрасное время. Я очень счастлив и благодарен за наш брак. Когда свадебное напряжение остается позади и можно с легкостью выдохнуть, ты просто наслаждаешься каждым днем, проведенным с любимой женщиной», – высказался артист.