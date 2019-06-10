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    Жизнь

    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком

    • Розсилка
    Криштиану Роналду с подругой и сыном - Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком
    Криштиану Роналду с подругой и сыном

    Поступок спортсмена растрогал пользователей сети

    34-летний Криштиану Роналду порадовал своего юного болельщика. Форвард остановил автобус, в котором находилась национальная команда, ради фотографии с больным мальчиком.

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    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком
    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком
    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком
    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком
    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком
    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком
    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком
    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком
    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком
    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком
    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком
    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком
    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком
    Криштиану Роналду остановил автобус со сборной для фото с больным мальчиком

    11-летний Эдуардо стоял с плакатом, на котором было написано: «Криштиану Роналду, обними меня». Футболиста растрогало такое обращение. Он попросил водителя остановить автобус, пригласил мальчика в салон и пообщался с ним.

    Во время беседы выяснилось, что у юного поклонника Роналду диагностирована лейкемия. Видеозапись этого трогательного момента появилась в Twitter-аккаунте Sports Center.

     

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