Любимым фильмом Елизаветы II оказалась история о домохозяйке



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Елизавета II



Королевский эксперт Адам Хелликер рассказал, что Ее Величество обожает ромкомы

Елизавета II занимает высокое положение, но это вовсе не означает, что Ее Величеству чужда романтика. Адам Хелликер, работающий над книгой «Королевская семья», рассказал, что любимым фильмом королевы является романтическая комедия «Ширли Валентайн», пишет The Sun.

Мелодрама рассказывает о 42-летней домохозяйке из Ливерпуля Ширли Валентайн, которая сбегает от повседневной рутины в Грецию в поисках романтики, и там у нее завязываются отношения с хозяином таверны.

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