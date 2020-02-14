«Люблю»: Гройсман растрогал сеть фото с женой



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Елена и Владимир поженились в 1997 году Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Политик отметился трогательным постом на День святого Валентина

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в День всех влюбленных поделился трогательными фото с женой. Так, в Фесбуке политика появились снимки, на которых он позирует с супругой Еленой.

«Люблю», - коротко подписал снимки политик.

Елена и Владимир поженились в 1997 году. Тогда Гройсману было 19 и работал он коммерческим директором предприятия своего отца «Юность» в Виннице.

Ранее мы писали о том, как 41-летнему политику, тогда еще премьер-министру Украины удалось взять себя в руки и похудеть. Политик сел на диету, которая стала настоящим трендом у мировых знаменитостей - Бейонсе, Николь Кидман, Хью Джекман, Дженнифер Лопез, Миранда Керр и многие другие.

Суть диеты в «интервальном голодании». То есть человек должен принимать пищу в строго определенный промежуток времени. Во «часы голодания» позволяется только пить воду, чай или кофе без сахара. Ну а так, ограничений в питании нет.

Владмир Гройсман до и после

По мнению специалистов Гарвардской медицинской школы, такая схема питания помогает не только снизить вес, но и снижает кровяное давление и уровень холестерина в крови. Но у всех диет есть противопоказания: подросткам, детям, беременным и диабетикам врачи не рекомендуют практиковать подобного рода диеты.