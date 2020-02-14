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    Жизнь

    «Люблю»: Гройсман растрогал сеть фото с женой

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    <p>Елена и Владимир поженились в 1997 году</p> <div></div> - «Люблю»: Гройсман растрогал сеть фото с женой

    Елена и Владимир поженились в 1997 году

    Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

    Политик отметился трогательным постом на День святого Валентина

    Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в День всех влюбленных поделился трогательными фото с женой. Так, в Фесбуке политика появились снимки, на которых он позирует с супругой Еленой.

    «Люблю», - коротко подписал снимки политик.

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    «Люблю»: Гройсман растрогал сеть фото с женой
    «Люблю»: Гройсман растрогал сеть фото с женой
    «Люблю»: Гройсман растрогал сеть фото с женой
    Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

    Елена и Владимир поженились в 1997 году. Тогда Гройсману было 19 и работал он коммерческим директором предприятия своего отца «Юность» в Виннице.

    Ранее мы писали о том, как 41-летнему политику, тогда еще премьер-министру Украины удалось взять себя в руки и похудеть. Политик сел на диету, которая стала настоящим трендом у мировых знаменитостей - Бейонсе, Николь Кидман, Хью Джекман, Дженнифер Лопез, Миранда Керр и многие другие.

    Суть диеты в «интервальном голодании». То есть человек должен принимать пищу в строго определенный промежуток времени. Во «часы голодания» позволяется только пить воду, чай или кофе без сахара.  Ну а так, ограничений в питании нет.

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    Владмир Гройсман до и после

    По мнению специалистов Гарвардской медицинской школы, такая схема питания помогает не только снизить вес, но и снижает кровяное давление и уровень холестерина в крови. Но у всех диет есть противопоказания: подросткам, детям, беременным и диабетикам врачи не рекомендуют практиковать подобного рода диеты.

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    Владимир Гройсман политика премьер-министр
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