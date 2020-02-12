Мастер по массовкам: в сети появились раритетные видео с Гончаруком



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Алексей Гончарук и Андрей Польчевский, Фото: YouTube

В сети появилось два забавных видео с участием политика

В юные годы действующий премьер-министр Украины Алексей Гончарук активно участвовал в различных митингах, а также снимался в массовке телевизионных шоу.

Об этом свидетельствуют видео, снятое в студии программы «Про життя» телеканала «Интер», где обсуждались любители неоправданного экстрима в Киеве. Съемки также проходили в 2012 году.

На кадрах видно, что нынешний глава украинского правительства просто сидел в ложе для зрителей как статист.

На другом ролике Гончарук выступает как участник акции протеста обманутых инвесторов новостроек. Запись датирована 5 июня 2012 года. Стоя под стенами Администрации президента, действующий премьер скандировал «Верните наше жилье!», жалуясь на то, что президент Виктор Янукович игнорирует обращения 300 тысяч украинских семей, которые стали заложниками недобросовестных застройщиков.

Журналисты издания «Страна» попытались узнать у Гончарука, почему раньше он так интересовался массовыми акциями и съемками на телевидении, однако он отказался комментировать видео со своим участием. «До свидания!» - коротко ответил он и ушел от представителей СМИ.