Монатик поделился трогательным семейным фото с наследниками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Монатик

Украинский певец поздравил все с семейным праздником

Украинский мультиартист Монатик очень редко говорит о семье и неохотно публикует фото с детьми. Но в День сына певец решил сделать исключение и показал своих сыновей.

Правда, и в этот раз осталось чувство недосказанности, поскольку Монатик запечатлен с детьми со спины, поэтому рассмотреть лица его наследников фанаты не смогли.

«Оказывается, сегодня день сыновей! От всей души поздравляю всех Мам и Пап! Я счастлив быть в Ваших рядах! Представить не мог, какое это счастье — быть родителем. Искренне всем его желаю!» — прокомментировал артист нежное фото.

Ранее сообщалось, что Монатик, который недавно представил новый клип на песню «Зашивает душу», поделился подробностями его создания.

Примечательно, что главная героиня клипа очень похожа на жену исполнителя. По словам Дмитрия, жена, вероятно, и ревновала его к девушке в видеоработе.

«Возможно где-то проскакивало, но вряд ли ревность. Ведь я не даю никакого повода. Мы максимально понимаем, что такое наша профессия, а что такое личная жизнь. А в личной жизни я, по крайней мере мне так кажется, не давал повода для ревности», - признался певец.

Читайте также: Монатик, Каменских и Осадчая: депутат из Запорожья лихо отгуляла свой день рождения.