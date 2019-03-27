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    Жизнь

    На Кубе принцу Чарльзу предложили подровнять стрижку

    • Розсилка
    Принц Чарльз - На Кубе принцу Чарльзу предложили подровнять стрижку
    Принц Чарльз

    Сын Елизаветы II и его супруга Камилла стали первыми королевскими особами, которые прибыли на родину Фиделя Кастро с официальным визитом

    Жена принца Чарльза Камилла всегда мечтала побывать на острове Куба. Вместе со своим супругом она хотела ознакомиться с экзотической культурой, послушать песни и увидеть зажигательные танцы.

    В результате мечта четы осуществилась они стали первыми в истории членами британской королевской семьи, которые ступили на землю острова официально.

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    На Кубе принцу Чарльзу предложили подровнять стрижку
    На Кубе принцу Чарльзу предложили подровнять стрижку
    На Кубе принцу Чарльзу предложили подровнять стрижку
    На Кубе принцу Чарльзу предложили подровнять стрижку
    На Кубе принцу Чарльзу предложили подровнять стрижку
    На Кубе принцу Чарльзу предложили подровнять стрижку
    На Кубе принцу Чарльзу предложили подровнять стрижку
    На Кубе принцу Чарльзу предложили подровнять стрижку
    На Кубе принцу Чарльзу предложили подровнять стрижку
    На Кубе принцу Чарльзу предложили подровнять стрижку

    Теперь Чарльз с женой могут оценить живописные пейзажи острова и насладиться вариациями классической песни «Гуантанамера», которая считается неофициальным гимном Кубы.

    Во время экскурсии по острову готовящийся стать дедушкой в четвертый раз герцог Уэльский заглянул в барбер-шоп - мужскую парикмахерскую, расположенную на туристической улице Calle de Los Mercaderes в Старой Гаване.

    Принц зашел в салон Salon Correo, где уселся в аутентичное кресло, сделанное в 1950-х, пишет Hello!.

    Владелица парикмахерской Джозфин Нандо предложила царственной особе немного подравнять волосы: «Прошу, совсем немного!».

    Однако принц вежливо отклонил ее предложение и шутливо ответил: «Я просто пришел посидеть немного под кондиционером».

     

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