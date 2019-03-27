На Кубе принцу Чарльзу предложили подровнять стрижку



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Принц Чарльз

Сын Елизаветы II и его супруга Камилла стали первыми королевскими особами, которые прибыли на родину Фиделя Кастро с официальным визитом

Жена принца Чарльза Камилла всегда мечтала побывать на острове Куба. Вместе со своим супругом она хотела ознакомиться с экзотической культурой, послушать песни и увидеть зажигательные танцы.

В результате мечта четы осуществилась они стали первыми в истории членами британской королевской семьи, которые ступили на землю острова официально.

Теперь Чарльз с женой могут оценить живописные пейзажи острова и насладиться вариациями классической песни «Гуантанамера», которая считается неофициальным гимном Кубы.

Во время экскурсии по острову готовящийся стать дедушкой в четвертый раз герцог Уэльский заглянул в барбер-шоп - мужскую парикмахерскую, расположенную на туристической улице Calle de Los Mercaderes в Старой Гаване.

Принц зашел в салон Salon Correo, где уселся в аутентичное кресло, сделанное в 1950-х, пишет Hello!.

Владелица парикмахерской Джозфин Нандо предложила царственной особе немного подравнять волосы: «Прошу, совсем немного!».

Однако принц вежливо отклонил ее предложение и шутливо ответил: «Я просто пришел посидеть немного под кондиционером».