На Кубе принцу Чарльзу предложили подровнять стрижку
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Розсилка
Сын Елизаветы II и его супруга Камилла стали первыми королевскими особами, которые прибыли на родину Фиделя Кастро с официальным визитом
Жена принца Чарльза Камилла всегда мечтала побывать на острове Куба. Вместе со своим супругом она хотела ознакомиться с экзотической культурой, послушать песни и увидеть зажигательные танцы.
В результате мечта четы осуществилась они стали первыми в истории членами британской королевской семьи, которые ступили на землю острова официально.
Теперь Чарльз с женой могут оценить живописные пейзажи острова и насладиться вариациями классической песни «Гуантанамера», которая считается неофициальным гимном Кубы.
Во время экскурсии по острову готовящийся стать дедушкой в четвертый раз герцог Уэльский заглянул в барбер-шоп - мужскую парикмахерскую, расположенную на туристической улице Calle de Los Mercaderes в Старой Гаване.
Принц зашел в салон Salon Correo, где уселся в аутентичное кресло, сделанное в 1950-х, пишет Hello!.
Владелица парикмахерской Джозфин Нандо предложила царственной особе немного подравнять волосы: «Прошу, совсем немного!».
Однако принц вежливо отклонил ее предложение и шутливо ответил: «Я просто пришел посидеть немного под кондиционером».