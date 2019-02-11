На Макса Барских напала фанатка в ночном клубе Москвы



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Макс Барских

Певец-«заробитчанин» продолжает давать концерты в стране-агрессоре

На днях популярный украинский певец Макс Барских дал концерт в московском ночном клубе «Сибирь», во время которого произошло небольшое ЧП.

На видео, которым в соцести поделились очевидцы события отчетливо видно, как экзальтированная поклонница, минуя охрану, взбирается на сцену и пытается поцеловать певца.

От порыва страсти, потерявшей контроль над эмоциями девушки, артиста спас секьюрити клуба — не без труда, но ему удалось ликвидировать поклонницу со сцены. Примечательно, что несмотря на то, что фанатка практически выбила из рук Барских микрофон, голос его не дрогнул — из динамиков продолжила звучать фонограмма.