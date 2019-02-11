  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    На Макса Барских напала фанатка в ночном клубе Москвы

    • Розсилка
    Макс Барских - На Макса Барских напала фанатка в ночном клубе Москвы
    Макс Барских

    Певец-«заробитчанин» продолжает давать концерты в стране-агрессоре

    На днях популярный украинский певец Макс Барских дал концерт в московском ночном клубе «Сибирь», во время которого произошло небольшое ЧП.

    На видео, которым в соцести поделились очевидцы события отчетливо видно, как экзальтированная поклонница, минуя охрану, взбирается на сцену и пытается поцеловать певца.

    От порыва страсти, потерявшей контроль над эмоциями девушки, артиста спас секьюрити клуба — не без труда, но ему удалось ликвидировать поклонницу со сцены. Примечательно, что несмотря на то, что фанатка практически выбила из рук Барских микрофон, голос его не дрогнул — из динамиков продолжила звучать фонограмма.

    Читайте также: Новые форматы и вульгарные шаблоны: чем запомнился первый тур Национального отбора на «Евровидение-2019» 
    знаменитости Украинская музыка шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ