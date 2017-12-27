На пуантах: Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась архивным снимком
- Сьогодні, 11:07
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Джорджина Родригес
Молодая мама показала, чем занималась в юности
Джорджина Родригес, которая очень быстро пришла в форму после родов, занимается спортом с юных лет. Так, в четыре года модель отдали на танцы. В юности девушка много выступала и ловко выписывала пируэты на сцене.
На днях молодая мама перебирала старые фото, одним из которых поделилась с подписчиками. В Instagram она выложила снимок, на котором танцует на пуантах.
Напомним, 12 ноября Джорджина подарила Криштиану Роналду дочь, которую назвали Аланой Мартиной. Кроме того, модель и футболист воспитывают детей спортсмена, которых ему подарили суррогатные матери — Криштиану-младшего и двойняшек Еву и Мэтью.
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Джерело: graziamagazine.ru