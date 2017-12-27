На пуантах: Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась архивным снимком

Молодая мама показала, чем занималась в юности

Джорджина Родригес, которая очень быстро пришла в форму после родов, занимается спортом с юных лет. Так, в четыре года модель отдали на танцы. В юности девушка много выступала и ловко выписывала пируэты на сцене. На днях молодая мама перебирала старые фото, одним из которых