День рождения Криштиану Роналду. Лучшие голы и рекорды футболиста

Все что нужно знать о легендарном спортсмене

5 февраля исполняется 33 года легендарному португальскому футболисту Криштиану Роналду. Многие причисляют его к числу лучших футболистов века, а некоторые – даже относят его к самым выдающимся игрокам в истории, пишет «Главком». Семья и детство футболиста Криштиану был четвертым ребенком в семье. Родители назвали его в честь

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Криштиану Роналду

Все что нужно знать о легендарном спортсмене

5 февраля исполняется 33 года легендарному португальскому футболисту Криштиану Роналду. Многие причисляют его к числу лучших футболистов века, а некоторые – даже относят его к самым выдающимся игрокам в истории, пишет «Главком».

Семья и детство футболиста

Криштиану был четвертым ребенком в семье. Родители назвали его в честь американского президента Рональда Рейгана. Его семья была бедной, поэтому будущему футболисту приходилось делить комнату со своим братом и сестрами.

В 14 лет его исключили из школы за то, что бросил стулом в учителя. Сам он прокомментировал свой поступок неуважением к нему со стороны учителя. После всего этого, мама посоветовала своему сыну сосредоточиться на карьере футболиста, так как игра в футбол ему удавалась лучше.

Отец Роналду скончался в возрасте 52 лет от алкоголизма. После этого Криштиану перестал употреблять алкоголь, так как это напоминает ему о смерти отца. Также спортсмен не курит и на его теле нет ни одной татуировки. Последний факт напрямую связан с донорством, так как сдавать кровь с тату нельзя.

Футбольная карьера Роналду

Свой первый серьезный матч Криштиану провел, когда ему было 8 лет. Он играл за команду «Андоринья», в которой работал его отец. Первый профессиональный контракт он подписал в 1995 с командой «Насьонал», но почти сразу после этого он перешел в «Спортинг». Игроки и тренер этого клуба был весьма впечатлены действиями молодого игрока. А в 2003 году он подписал контракт с «Манчестером Юнайтед», сумма которого составила 12,24 млн фунтов.

В 2009 году Роналду перешел в «Реал Мадрид». Сумма трансфера составила 80 млн. фунтов стерлингов, что долгое время считалось рекордом среди всех контрактов футболистов. С 2003 года он выступает за сборную Португалии.

Рекорды Роналду

Список всех рекордов и уникальных достижений этого спортсмена не вместился бы во всю эту статью. Так что выделим лишь самые громкие и актуальные успехи футболиста. Например, в прошлом году он стал первым игроком в истории, который 7 лет подряд забивает свыше 50 голов.

Также он является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов УЕФА и Кубка европейских чемпионов, забив 105 мячей.

Награды

Многократный обладатель «Золотого мяча» по версии France Football, «Золотого мяча ФИФА», «Золотой бутсы», титулов «Лучший футболист мира по версии ФИФА», «Лучший футболист мира по версии FIFPro», «Лучший клубный футболист по версии УЕФА», «Лучший клубный нападающий по версии УЕФА» и т.д.

Его команда завоевывала титулы: Чемпион Европы (2016), Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2007/08, 2013/14, 2015/16 и 2016/17), Чемпион Испании (2011/12 и 2016/17), Суперкубкок УЕФА (2014 и 2017), Суперкубок Испании (2012 и 2017) и т. д.

Кроме того, у футболиста есть несколько нефутбольных медалей и званий.

Симуляции и проблемы с законом

Футболиста неоднократно обвиняли в том, что он активно симулирует падения и нарушения со стороны своих противников, таким образом зарабатывая штрафные удары для своей команды. Эти случаи вызывают споры в прессе, несмотря на что футболист удостаивается престижнейших профессиональных наград и пользуется любовью поклонников по всему миру.

Намного более резонансными оказываются конфликты, касающиеся подозрений в том, что он уклоняется от налогов на общую сумму 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год.

Кроме того, в 2005 году футболист был задержан по подозрению в изнасиловании. Вскоре был выпущен под залог, а потом и вовсе оправдан из-за недостаточности улик.

Собственная семья и дети

С 2010 по 2015 годы футболист состоял в отношениях с известной супермоделью Ириной Шейк. 17 июня 2010 года у Роналду родился сын Криштиану-младший. А 8 июня 2017 года появилась на свет двойня Ева и Мэтью. Все эти трое детей родились от суррогатных матерей. А 12 ноября 2017 года его возлюбленная 22-летняя Хеорхина Родригес родила девочку, которую назвали Алана Мартина.