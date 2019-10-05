Нардеп от «Батькивщины» пожаловался на маленькую зарплату и похвастался своим «золотым парашютом»



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Бизнесмен Андрей Николаенко, которого избрали в Раду, пожаловался, что выжить на 40 тыс. грн зарплаты ему будет трудно

Нардеп из «Батькивщины» Андрей Николаенко, выходец из мира бизнеса, в эксклюзивном комментарии «Главкому» уверяет, что зарплата депутат Верховной Рады в 40 тысяч - это 40% от ежемесячных поступлений, которые он получал раньше.

Николаенко отметил, что первую зарплату на этой неделе он еще не получил и даже точно не знает сумму, которую он заработал своей законотворческой деятельностью за сентябрь.

«Даже еще не знаю, какая там сумма, если около 40 000, то это 40% от ежемесячных поступлений, которые я получал раньше. Когда я шел с позиции председателя совета директоров (ООО ПКФ «Велта», производитель ильменитового концентрата, расположенный в Кировоградской области - «Главком»), то официально получил «золотой парашют» - мне выплатили столько, что я могу спокойно здесь работать», - успокоил депутат «Главком» и пообещал указать размеры «парашюта» в декларации.

Николаенко также пожаловался, что 40 000 - меньше того, что он привык тратить ежемесячно, однако затягивать пояс парламентарий не планирует.

«Зарплату, полученную здесь, я буду тратить, жить на эти деньги. Для жизни в Киеве, учитывая, что у меня двое детей, а также то, что в прошлом году я развелся и сейчас живу в арендованном жилище (имею дом, недавно достроил, но не хочу туда переезжать), то для жизни мне нужно минимум 50 тыс. грн. А так я рассчитываю тратить столько же, сколько и раньше: около 100 тыс. грн », - поделился нардеп.