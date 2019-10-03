«Хочу більше». Як вижити депутату на 40 тисяч гривень?

Нардепи зізнаються, що хотіли б отримувати ще більше грошей за свою роботу

Медведчук за місяць отримав більше, ніж Бойко, а Геращенко перегнала Герасимова

Народні депутати ІХ скликання отримали перші зарплати: за окремими винятками суми не перевищують 40 тис. грн. Рекордсменом із заробітків став перший віцеспікер Руслан Стефанчук – за перший місяць роботи він отримав 59,3 тис. грн. А найменше отримала парламентар з фракції «Слуга народу» Ганна Коваленко: 15,9 тис. грн - через те, що у Верховній раді вона просиділа недовго, на початку вересня її призначили заступником голови Офісу президента. Отже, її депутатські повноваження припинилися.

Майже всі опитані «Главкомом» нардепи визнали: хотіли б отримувати більше. Сам голова партії, нині спікер Дмитро Разумков ще у серпні заявляв, що зарплата у 40-50 тис. грн для народного депутата замала. Водночас глава парламенту тоді не озвучив цифру, яку б вважав достатньою для задоволення своїх апетитів. Та й у порядку денному питання збільшення зарплати поки не стоїть.

мінімальну заробітну плату, яка з 1 січня 2019 року складає 4,1 тис. грн на місяць. З 1 січня наступного року, за розрахунками Міністерства фінансів , ця сума збільшиться до 4,7 тис. грн.У Держкомстаті також підрахували , що станом на серпень середня зарплата по Україні становить 10,5 тис. грн. За даними Держкомстату, близько 7% українців отримують

Як вираховуються зарплати нардепів

Схема оплати праці нардепів дещо заплутана, від чого залежить кінцева сума – і самі нардепи достеменно не знають.

Згідно з постановою парламенту про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів, спікер отримує зарплату у розмірі 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, перший заступник голови ВР – 11,5, заступник голови ВР – 11, керівник комітету – 10,5, а член комітету – 10.

Далі - згідно з цією ж постановою, народному депутату передбачені надбавки до посадового окладу в розмірі, встановленому для членів Кабінету міністрів – це, зокрема, надбавка за інтенсивність праці; надбавка за виконання особливо важливої роботи - до 100% посадового окладу; премії. Крім того, нардепам компенсують вартість проїзду та житла у столиці – якщо народний обранець із іншого міста.

Нардеп, секретар Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Михайло Папієв з «Опозиційної платформи – За життя» нагадує про ще одну складову депутатських заробітків: присутність на засіданнях Ради та комітетів. «При підрахунку зарплати враховується також письмова реєстрація нардепа на пленарних засіданнях, а також – присутність на засіданнях комітетів. Кінцева сума залежить від того, за скільки робочих днів зарплату нараховано», - зазначив він, уточнивши, що передбачені також доплати за наукові звання.

Як виживати бізнесменам з мандатом

Вся ця арифметика складна, але задовольнити апетити депутатів, вона в будь-якому випадку не може, бо вони чималі. Так, член фракції «Слуга народу» - 32-річний Олександр Салійчук – цього тижня був помічений у Верховній Раді із новеньким iPhоnе 11, ціна на який стартує від 25 тис. грн. Його колега по фракції 28-річна Ольга Коваль полюбляє аксесуари від італійського дому моди Gucci– одна сумочка, з якою вона ходить на роботу, коштує $2650.

Нардеп з «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко, виходець зі світу бізнесу, зарплатню цього тижня не отримав і навіть точно не знав суму, що він заробив своєю законотворчою діяльністю за вересень. «Навіть ще не знаю, яка там сума, якщо близько 40 тисяч, то це 40% від щомісячних надходжень, які я отримував раніше. Коли я йшов з позиці голови ради директорів (ТОВ ВКФ «Велта», виробник ільменітового концентрату, розташоване у Кіровоградській області, - «Главком»), то офіційно отримав «золотий парашут» - мені виплатили стільки, що я можу спокійно тут працювати», - заспокоїв депутат «Главком» та пообіцяв вказати розміри «парашута» у декларації.

Ніколаєнко також поскаржився, що 40 тисяч – менше того, що він звик витрачати щомісяця, однак затягувати пасок парламентар не планує. «Зарплату, отриману тут, я буду витрачати, житиму на ці гроші. Для життя у Києві, враховуючи, що у мене двоє дітей, а також те, що минулого року я розлучився і зараз живу в орендованому житлі (маю будинок, який нещодавно добудував, але не хочу туди переїжджати), то для життя мені потрібно мінімум 50 тис. грн. А так я розраховую витрачати стільки ж, скільки і раніше: близько 100 тис. грн», - поділився нардеп.

У свою чергу «слуга народу» Андрій Герус (до обрання нардепом був інвестаналітиком, директором з торговельної та інвестиційної діяльності в концерні «Галнафтогаз», членом НКРЕКП, - «Главком») за вересень отримав 44 тис. грн. Він зізнався, що його дохід нині значно зменшився. «Чи хотілося б більшу зарплату? Звісно, всім хотілося б більшу. Чи зможу на неї прожити? Коли я йшов сюди, то приблизно розумів, яка буде сума. Плюс у мене є заощадження», - пояснив депутат «Главкому».

Герус також сподівається, що зарплати депутатів виростуть. «Істотно виріс рівень довіри суспільства до парламенту: з 10% до близько 50%, а довіра суспільства і оплата праці нардепів - речі пов’язані», - вважає «слуга народу».

Ще один нардеп із «зеленої» фракції Олександр Трухін, бізнесмен, родина якого має у власності чимало земельних ділянок на Полтавщині та фермерське господарство, у коментарі «Главкому» запевнив, що щомісяця витрачає суму, співставну із зарплатою у Верховній Раді. «Однак у житті можуть трапитися непередбачувані речі – хвороба, наприклад, - і тоді сума місячних витрат буде більшою», - зазначив парламентар, який їздить на роботу на Porsche Cayenne.

На питання «Главкома» про те, чи потрібно підвищувати нардепам зарплату, Трухін скромно відповів, що піднаймати це питання можна не раніше, ніж через рік, якщо парламентарі заслужать своєю роботою це підвищення.

Відомий ресторатор, світський лев, а тепер ще й нардеп від партії «Слуга народу» Микола Тищенко взагалі відмовився коментувати, як він проживе на зарплату у 40 тис. грн.

А от перші кнопкодави цього скликання Олена Копанчук та Сергій Литвиненко отримали відповідно 42 тис. та 43 тис. грн, однак чи збираються вони віддавати ці кошти на благодійність, як обіцяли, - поки невідомо.

Перші кнопкодави 9 скликання Олена Копанчук та Сергій Литвиненко також отримали зарплатню. Фото: bzns.media

Чому у Медведчука більше, ніж у Бойка

Згідно зі ст. 33 «Закону про статус народного депутата», зарплата нардепів залежить не лише від посади, яку вони обіймають у Верховній Раді, а й від вислуги років, рангу державного службовця, а також від наявності наукового ступеня або почесного звання.

Наприклад, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко отримала на 3 тис. грн більше, ніж інший співголова Артур Герасимов. Геращенко запевнила «Главкому», що не цікавилась, чому так вийшло, однак припустила, що вищою сумою завдячує надбавкам за ранг держслужбовця. Як відомо, Геращенко у минулому була прессекретарем президента Віктора Ющенка, нардепом кількох скликань, а у Верховній Раді попереднього скликання обіймала високу посаду першого віцеспікера.

Схожа ситуація і в «Опозиційному блоці – За життя!». Щоправда, там співголови фракцій Юрій Бойко та Вадим Рабінович отримали приблизно однакову зарплату суми (38 тис. та 37 тис.), а от одіозний нардеп, кум президента країни-агресора Віктор Медведчук заробив 49 тис. грн. І у цьому випадку теж зіграли роль попередні «заслуги» перед державою. Щоправда, і відвідуваність – принаймні, пленарних засідань у Медведчука бездоганна, Бойко ж пропустив кілька засідань – за даними електронної реєстрації.

Зарплата нардепа від «Батьківщини» Михайла Цимбалюка також майже наблизилась до рекорду віцеспікера Стефанчука– за вересень парламентар отримав 53 тис. грн. Така сума «набігла» завдяки званню генерал-лейтенанта міліції, я також науковому ступеню доктора юридичних наук, званню Заслуженого юриста України. Крім того, за останні 15 років Цимбалюк обіймав посади голів Тернопільської та Львівської обласної державних адміністрацій. Нині у Верховній Раді він перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Наталія Сокирчук, «Главком»