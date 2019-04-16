Не остались в стороне: семья Антуана Арно пожертвовала €200 миллионов на восстановление Нотр-Дама



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CBS News/Hello!

К трагедии, произошедшей вчера вечером, невозможно оставаться равнодушным

Президент Франции Эммануэль Макрон вчера сообщил, что Собор Парижской Богоматери, разрушенный сильнейшим пожаром, будет восстановлен и вскоре он даст старт международной фандрайзинговой кампании.

Первой на помощь откликнулась семья бизнесмена и главы компании Kering luxury goods, мужа Сальмы Хайек, Франсуа-Анри Пино - они пожертвовали 100 миллионов евро на будущую реконструкцию.

Эстафету подхватило другое влиятельное семейство Франции - Арно. Бернар и Антуан Арно совместно с их группой компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) направят на восстановление Нотр-Дама 200 миллионов евро.

Об этом несколько минут назад объявил муж Натальи Водяновой, Антуан Арно, на странице Instagram.

«Семья Арно и LVMH Group в знак солидарности намерена помочь восстановлению этого экстраординарного Собора, символа Франции, ее наследия и уникальности», - говорится в заявлении.

Джерело: Hello!