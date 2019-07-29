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    Жизнь

    Не все так плохо: Меган Маркл регулярно писала Кейт Миддлтон во время беременности

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    Кейт Миддлтон и Меган Маркл - Не все так плохо: Меган Маркл регулярно писала Кейт Миддлтон во время беременности
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл

    37-летних Меган Маркл и Кейт Миддлтон постоянно сталкивают и сравнивают. Сами же герцогини не обращают на это внимание, а наслаждаются общением друг с другом

    Если поначалу между супругами принцев и была некая напряженность, то со временем у них сложились доверительные и даже дружеские отношения. Ключевым моментом стала беременность Меган. По словам королевского репортера Кэролайн Дюран, герцогиня Сассекская регулярно общалась и переписывалась с Миддлтон, которая давала ей советы.

    «Кейт была отличным источником поддержки в дни, когда Меган ждала появления на свет Арчи. Они постоянно разговаривали и писали друг другу сообщения. Кейт хотела быть уверенной, что Маркл чувствует себя желанной в семье», — поделилась Кэролайн.

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    Не все так плохо: Меган Маркл регулярно писала Кейт Миддлтон во время беременности
    Не все так плохо: Меган Маркл регулярно писала Кейт Миддлтон во время беременности
    Не все так плохо: Меган Маркл регулярно писала Кейт Миддлтон во время беременности
    Не все так плохо: Меган Маркл регулярно писала Кейт Миддлтон во время беременности
    Не все так плохо: Меган Маркл регулярно писала Кейт Миддлтон во время беременности
    Не все так плохо: Меган Маркл регулярно писала Кейт Миддлтон во время беременности

    У королевской семьи также есть групповой чат, где переписываются принц Уильям, Кейт и принц Гарри с Меган. Видимо, чтобы обсуждать сугубо женские вопросы супруги наследников престола создали личный «чат для мам»

    Рождение малыша Арчи сблизило не только герцогинь, но и принцев. Хотя после того, как герцоги Сассекские отделились от фонда Кембриджских, поползла новая волна слухов о разногласиях. Члены монаршей семьи лично опровергают их, появляясь вместе на светских мероприятиях.

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