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    Жизнь

    Нестареющая Наоми Кэмпбелл разделась в честь Дня Африки (фото)

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    Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл - Нестареющая Наоми Кэмпбелл разделась в честь Дня Африки (фото)
    Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл
    instagram.com/naomi/

    «Счастливого Дня Африки!» — подписала публикацию Кэмпбелл

    Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл опубликовала старую фотографию без нижнего белья в честь Дня Африки и порадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном кадре знаменитость позирует без бюстгальтера с черным украшением на шее, прикрывая часть обнаженной груди рукой. На бедрах Кэмпбелл повязана белая ткань, а на голову она надела тюрбан. Кроме того, в руках супермодель держит лук.

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    instagram.com/naomi/

    «Счастливого Дня Африки!» - подписала публикацию Кэмпбелл, добавив хештег #NAOMIAFRICA. Подписчики восхитились ее внешним видом и написали об этом в комментариях под постом, который набрал больше 300 тысяч лайков. «Легендарное фото!», «И тебя с праздником, королева», «Очень красивая», «Ты мое вдохновение, Наоми», - высказывались фанаты.

    Автором съемки 94-го года выступил французский модный фотограф Патрик Демаршелье, который работал с такими мировыми знаменитостями, как принцесса Диана, Леонардо ДиКаприо, Белла Хадид, Линда Евангелиста и Кара Делевинь.

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