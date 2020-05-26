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    Шоу-биз

    Горбунов показал, как выглядел в молодости (фото)

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    <p>Ведущий поздравил коллегу с днем рождения</p> <div></div> - Горбунов показал, как выглядел в молодости (фото)

    Ведущий поздравил коллегу с днем рождения

    instagram.com/gorbunovyuriy/

    Телеведущий Юрий Горбунов вспомнил свое прошлое

    Популярный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов в своем Инстаграме разместил фотографию со времен начала своей блестящей карьеры. На снимке Горбунов предстает вместе со своей коллегой Марией Ефросининой.

    Архивное фото было сделано тогда, когда знаменитости вместе вели утреннее шоу. Этим кадром Горбунов поздравил Ефросинину с днем рождения, который она празднует сегодня, 25 мая.

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    instagram.com/gorbunovyuriy/

    «Маруся, пусть твоя душа, сердце, ум и настроение будут всегда такими молодыми и жизнерадостными, как на этом фото! И пусть все в твоей жизни будет так, как ты хочешь! С днем рождения! Целую!», - пожелал Горбунов.

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    знаменитости Юрий Горбунов Маша Ефросинина телеведущий
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