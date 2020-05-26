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    Как выглядели свадьбы людей в условиях пандемии (фото)

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    Как выглядели свадьбы людей в условиях пандемии (фото)

    Пандемия коронавируса не помешала влюбленным быть самыми счастливыми в день своей свадьбы

    Свадьба - это важное событие в жизни любого человека. Однако из-за пандемии все больше пар отменяют брони в ресторанах и переносят свои церемонии бракосочетания на более удачное время. Люди из нашей подборки не стали откладывать свою долгожданную свадьбу и сказали друг другу заветное «да» именно в тот день, который планировали.

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    Как выглядели свадьбы людей в условиях пандемии (фото)
    Как выглядели свадьбы людей в условиях пандемии (фото)
    Как выглядели свадьбы людей в условиях пандемии (фото)
    Как выглядели свадьбы людей в условиях пандемии (фото)
    Как выглядели свадьбы людей в условиях пандемии (фото)
    Как выглядели свадьбы людей в условиях пандемии (фото)
    Как выглядели свадьбы людей в условиях пандемии (фото)
    Как выглядели свадьбы людей в условиях пандемии (фото)
    Как выглядели свадьбы людей в условиях пандемии (фото)
    Как выглядели свадьбы людей в условиях пандемии (фото)

    Конечно, карантин внес свои корректировки в сам процесс, и торжество прошло совершенно не так, как изначально хотелось бы женихам и невестам. Однако это не помешало влюбленным быть самыми счастливыми в день своей свадьбы.

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