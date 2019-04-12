Новая парочка: Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд подтвердили роман



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Появившиеся совсем недавно слухи о том, что Эмма Робертс разорвала помолвку с Эваном Питерсом и переключилась на Гаррета Хедлунда, оказались правдой

Папарацци сфотографировали Эмму и Гаррета на романтической прогулке в Лос-Анджелесе, тем самым подтвердив их роман.

28-летняя актриса и 34-летний актер в минувший вторник «засветились» на прогулке в Лос-Анджелесе – влюбленные гуляли, держась за руки, улыбались друг другу и выглядели абсолютно счастливыми, не обращая внимания на преследующих их папарацци.

Эмма Робертс и Эванс Питерс, напомним, встречались на протяжении многих лет, однако стабильными их отношения не были – звезды то расставались, то сходились вновь. У Гаррета это тоже не первый «голливудский» роман – он на протяжении 4 лет встречался с актрисой Кирстен Данст.

Джерело: popcornnews