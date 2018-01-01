Напомним, в 2009 году Гриффит перенесла операцию по удалению рака кожи. Врачи заметили болезнь вовремя, поэтому сумели удалить все клетки образования.
Лицо со шрамом: Мелани Гриффит вышла в свет после операции по удалению опухоли
- Сьогодні, 11:42
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Мелани Гриффит
На днях Мелани Гриффит впервые за полгода вышла в свет
Иелани Гриффит побывала в отеле Grand Hotel Wien в Вене, где прошла пресс-конференция в честь грядущего Венского бала. Актриса сильно напугала поклонников — на носу они заметили свежий шрам.
Дело в том, что в сентябре Мелани удалили базалиому — одна из разновидностей рака кожи. С тех пор актриса выходила из дома только в маске, однако для официального мероприятия сделала исключение.