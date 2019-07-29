Одесские каникулы президента: Зеленский сходил на футбольный матч



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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский засветился на стадионе «Черноморец»

Украинский президент Владимир Зеленский вместе со своей семьей выходные провел в солнечной Одессе. Несмотря на огромное количество работы и пристальное внимание коллег и журналистов, Зеленский решил совместить приятное с полезным.

Так, в субботу Зеленский «погрел косточки» на пляже в компании главы Офиса президента Андрея Богдана. А на следующий день Владимир Зеленский посетил матч за Суперкубок между «Динамо» и «Шахтером».

Как сообщают очевидцы, президент Украины не стал занимать vip-ложу, а разместился в стандартном секторе вместе со своей дочерью Александрой и Андреем Богданом. Стоит отметить, что Зеленский старался не привлекать к себе внимание и с интересом наблюдал за игрой.

По информации местных СМИ, во время футбольного матча между «Динамо» и «Шахтером» на стадионе «Черноморец» прозвучала песня «Путин – х%ло». Но как отреагировал президент Украины на футбольный хит и подпевал ли он фанатам - неизвестно.