Официанты не получили чаевых от Цукерберга и Баффета и подали иск в суд



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Официанты и повара из Ямайки, которых наняли для работы в Yellowstone Club (штат Монтана), обратились в суд с жалобой на то, что после обслуживания бизнесменов Марка Цукерберга и Уоррена Баффета им не выплатили чаевых. Об этом пишет Bloomberg

Как сообщает издание, ямайским поварам, официантам, барменам и уборщицам при устройстве на работу обещали $600 за ночь, однако фирма из штата Джорджия, нанявшая гастарбайтеров, все чаевые после обслуживания Цукрберга забрала себе.

Тогда работники из Ямайки, которых было около сотни, подали коллективный иск в суд Монтаны с жалобой и требованием, чтобы чаевые им выплатили. Они заявили, что руководство Yellowstone Club не отнеслось к ним должным образом из-за их цвета кожи.

Американская адвокатская контора, которая представляет ямайцев в суде, также направила жалобу в комиссию по равным условиям труда.

Представители отеля никак не прокомментировали случившееся.

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Джерело: ru.telekritika.ua