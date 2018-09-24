Японские роботы успешно сели на астероид и запостили фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Впервые в истории исследований космоса благодаря усилиям японских ученых на поверхность астероида успешно высадились роботы.

Еще в 2014 году началась миссия «Хаябуса-2». По замыслу, специальный зонд должен был бы не только изучить астероид Рюгу, но и доставить примеры земли с него на Землю. 21 сентября 2018 года станция успешно высадила спусковой аппарат MINERVA-Ⅱ1 на объект. Это первые в истории в истории роботы на поверхности астероида.

Вот как это выглядело:

«Мы получили подтверждение того, что оба аппарата сели на поверхность астероида Рюгу. Оба в хорошем состоянии, они передают фотографии и данные», – заявляют ученные.

Планируется, что в ближайшие полтора года «Хаябуса-2» будет исследовать Рюгу с орбиты, спустит на его поверхность модуль MASCOT, на котором будут установлены спектрометр, магнитометр, радиометр и камера. А уже в 2019 году аппарат выстрелит по поверхности Рюгу специальным приспособлением, благодаря которому исследователи получат возможность взять пробу земли астероида.

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Джерело: platforma