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    Жизнь

    Японские роботы успешно сели на астероид и запостили фото

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    Японские роботы успешно сели на астероид и запостили фото

    Впервые в истории исследований космоса благодаря усилиям японских ученых на поверхность астероида успешно высадились роботы.

    Еще в 2014 году началась миссия «Хаябуса-2». По замыслу, специальный зонд должен был бы не только изучить астероид Рюгу, но и доставить примеры земли с него на Землю. 21 сентября 2018 года станция успешно высадила спусковой аппарат MINERVA-Ⅱ1 на объект. Это первые в истории в истории роботы на поверхности астероида.

    Вот как это выглядело: 

     

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    Японские роботы успешно сели на астероид и запостили фото
    Японские роботы успешно сели на астероид и запостили фото
    Японские роботы успешно сели на астероид и запостили фото

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    «Мы получили подтверждение того, что оба аппарата сели на поверхность астероида Рюгу. Оба в хорошем состоянии, они передают фотографии и данные», – заявляют ученные.

    Планируется, что в ближайшие полтора года «Хаябуса-2» будет исследовать Рюгу с орбиты, спустит на его поверхность модуль MASCOT, на котором будут установлены спектрометр, магнитометр, радиометр и камера. А уже в 2019 году аппарат выстрелит по поверхности Рюгу специальным приспособлением, благодаря которому исследователи получат возможность взять пробу земли астероида.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как японский миллиардер стал первым космическим туристом.

     

    Джерело: platforma

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