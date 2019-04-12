«Он был монстром»: Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп избивал ее



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмбер Херд и Джонни Депп

Депп требует от Херд $50 миллионов

Судебная схватка между бывшими супругами, 55-летним Джонни Деппом и 32-летней Эмбер Херд, продолжается. Через два года после развода актер подал против экс-жены иск о клевете и передал суду, если верить прессе, 87 записей, снятых домашней камерой видеонаблюдения, которые доказывают, что Херд сама неоднократно проявляла агрессию в период их семейной жизни. А теперь Эмбер решила нанести ответный удар. В СМИ попали материалы, которые она предоставила суду.

В них актриса подробно описала, как Депп якобы избивал ее, душил и мучил. Херд утверждает, что часто он делал это под действием наркотиков и алкоголя.

«Когда он употреблял, я волновалась за нас обоих. Он становился совсем другим человеком, одержимым и жестоким. Мы называли эту версию Джонни монстром… Он часто забывал о своем бредовом поведении, когда трезвел… Я любила его, верила его обещаниям стать лучше и ошибалась», - утверждает Эмбер Херд.

Актриса описала несколько эпизодов своей семейной жизни, якобы произошедших в 2015 году. Один из них — в лос-анджелесской квартире.

«Джонни снова затеял со мной драку. Швырнул в меня графин, раскидал все вещи в комнате и стукнул кулаком по стене. Сильно ударил меня, схватил за волосы и потащил с лестницы в кабинет, гостиную, на кухню, в спальню и в комнату для гостей. Выдрал мне клок волос. Я попыталась успокоить Джонни… Он ударил меня в затылок и снова потащил за волосы по ступенькам… Каждый раз, когда он сбивал меня с ног, я вставала и смотрела ему в глаза… Я сказала ему, что больше не могу мириться с его поведением и ухожу. В ответ Джонни схватил меня за горло и повалил на пол», - описала Херд одну из предполагаемых драк с Деппом.





Джерело: Spletnik