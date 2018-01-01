Эмили Блант составит компанию Дуэйну Джонсону в «Круизе по джунглям»

Новому фильму пророчат популярность как у «Пиратов Карибского моря»

Эмили Блант подтвердила свое участие в приключенческом проекте Disney «Круиз по джунглям». Главная роль в фильме уже несколько лет закреплена за Дуэйном Джонсоном. Сюжет картины строится вокруг одноименного аттракциона в Диснейленде. Посетители садятся в лодку и отправляются в самые отдаленные уголки Африки и Южной Америки. Им



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Эмили Блант и Дуэйн Джонсон

Новому фильму пророчат популярность как у «Пиратов Карибского моря»

Эмили Блант подтвердила свое участие в приключенческом проекте Disney «Круиз по джунглям». Главная роль в фильме уже несколько лет закреплена за Дуэйном Джонсоном.

Сюжет картины строится вокруг одноименного аттракциона в Диснейленде. Посетители садятся в лодку и отправляются в самые отдаленные уголки Африки и Южной Америки. Им предстоит испугаться пираний и диких животных, попасть в опасный водоворот и увидеть впечатляющий бушующий водопад.

В свое время на создание этого аттракциона Уолта Диснея вдохновил фильм «Африканская королева» с Хамфри Богартом. Именно на эту ленту будет опираться Хауме Кольет-Серра («Пассажир», «Воздушный маршал»), режиссер «Круиза по джунглям».

Кроме того, по словам продюсеров, «Круиз по джунглям» может стать такой же популярной и масштабной франшизой, как «Пираты Карибского моря».

Джерело: Киноафиша