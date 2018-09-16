Орки своих не бросают: семьям ликвидированных боевиков ДНР раздают сардины и фасоль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Достойная замена кормильца

После ликвидации главы незаконной администрации ДНР Захарченко и его охранника новые власти непризнанного государства решили поддержать родственников погибших рядовых боевиков. Семьям погибших сепаратистов были выданы продуктовые наборы, состоящие из товаров украинского производства. Об этом сообщает блогер, пишущий под ником IgorGirkin в Twitter.

"Командование ДНР/МММ передало продуктовые наборы семьям военнослужащих, которые погибли при исполнении… верес?" – говорится в подписи к фото.

На фото можно увидеть содержимое набора, часть продуктов из которого украинского производства, в частности, консервированные фасоль и сардины.

Пользователи сети считают, что такое совпадение не случайно. Некоторые предположили, что это была помощь Ахметова, а другие — что новые власти отобрали продуктовые корзинки у "Красного креста".