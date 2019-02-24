«Оскар-2019». Все, что нужно знать о главных фильмах кинопремии



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Рами Малек. Кадр из фильму «Богемская рапсодия»

Масштабное событие в мировом кино в этом году рискует запомниться больше громкими скандалами, чем качественными фильмами

В ночь с 24 на 25 февраля состоится 91 церемония награждения кинопремии «Оскар». Как и полагается, ожидание масштабного события в мировой киноиндустрии подогревалось разнообразными скандалами и интригами. Правда, с этим компонентом перестарались настолько, что нынешняя церемония рискует стать одной из самых провальных и скандальных в истории.

Все началось с невинной идеи ввести новую номинацию за «Лучший популярный фильм». Академию сразу же обвинили в примитивных попытках поднять рейтинг церемонии за счет откровенно попсового контента. Тем более никто так и не понял, по каким критериям будет оценена «популярность» фильма. Организаторы отказались от этой идеи, скандал утих, и разгорелся новый.

Под общественное осуждение попал известный шоумен Кевин Харт и его гомофобные твиты. Харт должен был вести церемонию награждения, однако его кандидатура не продержалась и двух дней, как на него нашли компромат. Причиной скандала стали шутливые твиты восьмилетней давности, в которых была фраза «если мой сын захочет поиграть с кукольным домиком моей дочери, я сломаю домик об его голову и скажу, чтобы он прекратил это гейство». Извиняться ведущий отказался, поскольку уже сделал это много лет назад.

Комика поддержали многие знаменитости, но это его не спасло, ведь «Оскар» не прощает репутационных проколов. Поэтому вручение наград Американской академии киноискусств впервые за тридцать лет пройдет без ведущего. Статуэтки победителям вручат Эмилия Кларк, Джейсон Момоа, Шарлиз Терон, Джеймс МакЭвой, Крис Эванс, Дэниэл Крэйг, Дженнифер Лопес, Хавьер Бардем и еще ряд звезд А-списка. Впрочем, кто знает, не найдется ли компромат и на этих звезд, времени достаточно.

Да и это все мелочи. Лавина критики накрыла Академию за лицемерное отношение к отбору номинантов. Аргументы весомые: почему Кевин Спейси и Харви Вайнштейн поплатились за секс-скандалы со своим участием, а фильм обвиняемого в педофилии Брайана Сингера получил номинацию за самую престижную кинопремию? Очевидно, что так решила Британская киноакадемия и вычеркнула режиссера «Богемской рапсодии» из претендентов на кинопремию Bafta. У экспертов из Американской академии было же другое мнение. Несмотря на неодобрительную критику «Богемской рапсодии», фильм завоевал бешеную популярность у зрителей благодаря гениальной актерской игре Рами Малека - единственный просвет в этом фильме. Вот еще один упрек в сторону организаторов за желание поднять рейтинг телетрансляции за счет популярных, но посредственных фильмов.

Кроме Сингера, в неприятности попал и режиссер успешной «Зеленой книги» Питер Фаррелли. Как оказалось, режиссер любит акты эксгибиционизма на съемочной площадке, чем и нанес немало дискомфорта своим актерам.

Еще один громкий скандал разразился совсем недавно. Организаторы «Оскара» решили вручить четыре статуэтки (в номинациях «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучший грим и прически» и «Лучший короткометражный фильм») во время рекламной паузы, чтобы сократить время церемонии до трех часов. Такое решение не на шутку возмутило выдающихся кинематографистов. 95 деятелей киноиндустрии, включая Квентина Тарантино, Эммануэля Любецки и Мартина Скорсезе, выразили свой протест в открытом письме, адресованное президенту Академии Джону Бейли. Впоследствии в Академии заявили, что отказываются от идеи сократить хронометраж церемонии.

Узнав обо всех главных скандалах кинопремии, время познакомиться с самыми громкими кинолентами, которые были номинированы в категории «Лучший фильм»





«Черный клановец»

Жанр: биография, драма

Режиссер: Спайк Ли

Бюджет: $15 млн

Бокс-офис: $90 млн

Номинации: «лучший фильм», «лучший адаптированный сценарий», «лучший саундтрек», «лучший монтаж».

Сюжет

Фильм основан на мемуарах Рона Столворта, первого афроамериканского полицейского и детектива в Колорадо-Спрингс, который руководил тайным расследованием местного звена Ку-клукс-клана в 1978-79 годах. Увидев в газете объявление о наборе членов в расистскую организацию, Сталворт (Джон Дэвид Вашингтон) посылает вместо себя на встречу с руководителями организации своего «белого» коллегу-еврея (Адам Драйвер). Между тем, Столворт налаживает связи с руководителем Ку-клукс-клана Дэвидом Дюком (Тофер Грейс) по телефону и неожиданно становится одним из главных кандидатов на пост главы местной расистской организации.

Интересные факты

Настоящий Рон Столлворт очень хотел, чтобы его в фильме сыграл Дензел Вашингтон, но в итоге его удовлетворили лишь частично. На главную роль утвердили сына знаменитого актера - Джона Дэвида Вашингтона.

Премьера фильма в США состоялась 10 августа 2018 – на годовщину марша «Объединенныправых», который проходил в Шарлостсвили.

Тофер Драйвер и Адам Грейс. Фото: imdb / focus features llc

Фильм открывает панорамная сцена из «Унесенных ветром» (1939)

Перевернутый государственный флаг в США означает сигнал бедствия или чрезвычайной ситуации.

На мировой премьере фильма на Каннском кинофестивале во Франции, зрители устроили стоячую шестиминутную овацию.

Дэвид Дюк, которого в фильме сыграл Тофер Грейс, был председателем местного Ку-клукс-клана в 70-х годах. Кроме того, американский политик преподавал и сотрудничал с украинским вузом МАУП (Межрегиональная академия управления персоналом). В сентябре 2005 года он получил степень кандидата наук по истории. Его докторская диссертация называлась «Сионизм как форма этнического господства».

«Черная пантера»

Жанр: супергеройский боевик

Режиссер: Ран Куглер

Бюджет: $ 200 млн

Бокс-офис: $ 1300000000

Номинации: «Лучший фильм», «Лучший звук», «Лучший звуковой монтаж», «Лучшая музыка к фильму», «Лучший дизайн костюмов».

Сюжет

Восемнадцатый фильм Marvel за 10 лет существования франшизы рассказывает историю парня по имени Т’Чалла, принца небольшой африканской страны - Ваканды. Лишенная выхода к морю Ваканда официально считается беднейшим государством континента, но на самом деле благодаря метеориту, упавшему много лет назад, страна получила почти неисчерпаемые запасы вибраниума (по легенде - жидкий металл с мощными свойствами) и живет беззаботно, никому об этом не рассказывая. Т’Чалла носит костюм народного защитника - Черной Пантеры - в память о богине Баст, которая явилась его предку в образе именно пантеры. И все было бы хорошо, если бы мы не узнали из фильма «Первый Мститель: Противостояние», что отец Т’Чалла, король Т’Чака, погиб в Вене во время теракта. Теперь власть должна перейти к Т’Чалле, что сопровождается проблемами. Неожиданно к игре присоединяется Улисс Кло, единственный человек, который узнал тайну вибраниума и вышел из Ваканды живым ...

Интересные факты

«Черная пантера» вошла в историю как первый супергеройский блокбастер, номинированный на «Оскар» в самой почетной категории, «лучший фильм».

Вдохновение для фильма режиссер Райан Куглер искал в Африке. Для этого он посетил Кейптаун (ЮАР) и Лесото. Именно Лесото - страна, не имеющая выхода к морю, - стала для него прообразом Ваканды.

Преобразование Майкла Б. Джордана в Эрика «Киллмонгера» Стивенса занимала около трех часов: каждая точка наклеивалась на него, и затем с помощью грима создавался единый цвет кожи.

Для того, чтобы отклеить грим с Джордана, его отправляли в сауну.

Майкл Б. Джордан. Кадр из фильма «Черная Пантера»

Фильм начинается в Окленде, в Калифорнии. Это не только место рождения режиссера Райана Куглера, но и место действия его фильма «Станция« Фрутвейл », в котором сыграл Майкл Б. Джордан. А еще это место рождения движения «Черных пантер» - американской леворадикальной партии, которая боролась за права чернокожих.

Художница Рут Картер создала более 1000 костюмов для фильма. Она хотела отобразить африканскую культуру, пытаясь создать совершенно разные племенные стили (в Ваканде, согласно мифологии Marvel - пять основны х племен).

Ритуальные метки на теле Киллмонгера были созданы по образу специфических татуировок народов Мурси и Сурма.

«Богемская рапсодия»

Жанр: байопик

Режиссер: Брайан Сингер

Бюджет: $ 50 млн

Бокс-офис: $ 854 млн

Номинации: «Лучший фильм», «Лучший звук», «Лучший монтаж», «Лучший звуковой монтаж»

Сюжет

Фарух Булсара тяжело работает грузчиком в аэропорту Хитроу, а по вечерам ходит в местный бар на концерты группы Smile. Однажды после не очень удачного выступления команда остается без вокалиста, и парень предлагает себя на вакантное место. Согласившись, музыканты не прогадали. Фарух быстро выводит группу на профессиональный уровень, дает ей громкое название Queen, а себе берет новое имя - Фредди Меркьюри.

Интересные факты

Впервые о работе над фильмом заговорил Брайан Мэй еще в 2010 году, но съемочный процесс начался лишь в сентябре 2017 года.

В аэропорту Лондона построили точную копию стадиона «Уэмбли», где состоялся легендарный концерт Live Aid, поскольку стадиона 1985 уже не существует. Сцена знаменитого выступления Queen была отснята первой. Продюсер Live Aid присутствовал на съемках и был поражен тем, насколько точно сделана реконструкция.

Стаканы с Pepsi на рояле - это не продакт-плейсмент, а историческая достоверность. Все выступление снято с соблюдением мельчайших деталей, вплоть до воздушного поцелуя, который Фредди Меркьюри отправил маме со сцены.

Рами Малек. Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

По сценарию, незадолго до легендарного выступления Фредди рассказывает группе, что он ВИЧ-инфицирован. На самом деле певец не знал о болезни вплоть до 1987 года, а публично заявил об этом только 22 ноября 1991 года, за два дня до смерти.

По первоначальному замыслу Меркьюри должен был играть Саша Барон Коэн. Однако музыканты группы Queen - гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор заставили продюсеров найти другого актера.

Чтобы подготовиться к роли, Малек попросил дизайнера по костюмам изготовить ему накладные зубы (в Меркьюри было 4 лишних зуба), которые он постоянно носил.

Внешнее сходство Рами Малека и Фредди Меркьюри - несомненное, но и различий было множество: ямочки на щеках, овал лица, размер и форма носа, размер глаз и расстояние между ними. Поэтому для актера пришлось создать искусственный нос - для лучшего перевоплощения.

Ежедневное перевоплощение актера занимало 2 часа: грим, изменение формы носа, парики. За них отвечала Алекс Рус ( «Фантастические животные», «Кингсман», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»). Рус сделала и усы, с которыми Рами появляется в заключительной части фильма.

«Фаворитка»

Жанр: драма

Режиссер: Йоргос Лантимос

Бюджет: $15 млн

Бокс-офис: $76,9 млн

Номинации: «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучший дизайн костюмов».

Сюжет

Великобритания, начало XVIII века. Королева Анна (Оливия Колман) страдает от проблем со здоровьем, а на континенте тянется война за испанское наследство. Единственный, кто понимает и утешает Анну, - герцогиня Мальборо (Рэйчел Вайс), любовница королевы, которая де-факто руководит империей. Неожиданно откуда-то приезжает ее молодая бедная родственница Эбигейл (Эмма Стоун). Сначала девушка работает на кухне, но потом леди Мальборо решает приблизить ее к себе, а значит, и к Анне.

Интересные факты

В «Фаворитке» Эмма Стоун по своей инициативе впервые в карьере обнажила грудь в кадре.

Художник по костюмам Сэнди Пауэлл - трехкратный лауреат «Оскара», в этом году отмечена Киноакадемией сразу за два проекта. Костюмы для «Фаворитки» она создала за пять недель. В точности историческими их назвать сложно - сама Пауэлл характеризирует свою работу как «панк-рок версию королевского двора в восемнадцатом веке».

Актеры признались, что пробы на их роли были поистине станными. Стоун на прослушивании должна была имитировать схватки (притом, что ее героиня в фильме не беременна и не рожает). Задачей Холта было представить, что комната окружена силовыми полями. Подобные задачи доставались актерам и во время репетиций, но, ни они, ни сам режиссер до сих пор не знают, как это повлияло на результат.

Кадр из фильма «Фаворитка»

Изначально сценарий назывался «Баланс силы» и был написан Деборой Дэвис в 1998 году, но тексту пришлось ждать своего часа двадцать лет, потому что тогда продюсеры скептически отнеслись к историческому сюжету о женском любовном треугольнике без ключевых мужских ролей.

Роль герцогини Мальборо должна была сыграть Кейт Уинслет, но что-то пошло не так. Затем авторы обратились к Кейт Бланшетт, но не сошлись в графике.

Для того чтобы идеально воспроизвести британский акцент, американка Эмма Стоун разговаривала с ним в общественных местах, до тех пор, пока даже англичанка Рэйчел Вайс не признала ее акцент более аутентичным, чем ее собственный. Больше всего Эмме Стоун нравится в сценарии ругательное слово «cunt», которое в американской культуре считается очень неприличным, а в Британии прижилось гораздо лучше.

Фильм снимался на пленку при естественном освещении (только в сцене танцев к свечам добавили немного дополнительного света) с применением широкоугольных объективов. Так режиссер с помощью особенности кадра пытался передавать замкнутость героев во дворце.

«Зеленая книга»

Жанр: биография, драма

Режиссер: Спайк Ли

Бюджет: $23 млн

Бокс-офис: $127 млн

Номинации: «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж».

Сюжет

Сюжет картины основан на реальной истории, произошедшей в 1962 году. Местный здоровяк итальянско-американского происхождения Тони «Болтун» Валлелонга (Вигго Мортенсен) устраивается шофером к известному афроамериканскому джазовому пианисту Дону Ширли (Махершал Али). Тони сопровождает музыканта в течение тура провинциальным югом США, используя в дороге «Зеленую книгу», где описаны все безопасные для афроамериканцев места. Совместное путешествие Тони и Дона откроет героям глаза на мир и навсегда изменит их жизни.

Интересные факты

Режиссер Питер Фаррелли старался максимально приблизиться к реальной истории, поэтому привлек к сотрудничеству сына главного героя Тони Валлелонга - Ника Валлелонга. В 1962 году, когда происходили все события, Нику было всего 5 лет. Ник вспоминал, как он вместе с отцом посещал квартиру Ширли над Карнеги-холл в Нью-Йорке. Ник записывал рассказы отца, а затем передал их Питеру Фаррелли.

«Каждое событие в этом фильме действительно происходило в реальности, - рассказал The Hollywood Reporter продюсер Брайан Керри. - Даже тот удивительный случай, когда Ширли звонит Роберту Кеннеди, чтобы тот вытащил его и Валлелонга из тюрьмы. Я знаю Тони уже 25 лет. Я слушал все эти истории. Они все правдивые, как и этот фильм ».

События разворачиваются в 1962 году, однако в начале фильма в кадре проезжает автомобиль Chevrolet 1964 года. Также в некоторых сценах можно заметить Ford Falcon 1964 года.

Вигго Мортенсен, который играет Тони Валлелонга, несколько дней провел с его семьей, общался с родными Тони, внимательно слушал его звукозаписи и смотрел видео с ним. А вот Махершала Али не имел такого тесного контакта с родными Ширли. «Я посмотрел документальный фильм Little Bohemia о Карнеги-холл, где появлялся доктор Ширли, а также мне помогла его музыка, но это все, что у меня было», - рассказал Али.

Махершала Али и Вигго Мортенсен. Кадр из фильма «Зеленая книга»

По рассказам брата Ширли и его близких людей, пианист не испытывал угрызений совести остносительно своей расы, как это представляется в фильме. Он никогда не ездил на зелено-голубом «кадиллаке» - это всегда был черный лимузин. Также Ширли не сторонился семьи, как это показано в фильме. Наиболее противоречивым из всех комментариев брата Ширли является тот, в котором он утверждает, что Дон и Валлелонг никогда не были друзьями и были связаны лишь рабочими отношениями.

Несмотря на сцену, в которой Ширли показывают геем, в жизни он никогда не совершал каминг-аут. Некоторое время Дон Ширли даже был женат, но в итоге развелся. «Мы с Джин расстались, - сказал Ширли во время интервью для документального фильма Little Bohemia. - Развод не имел ничего общего с любовью или страстью. Это было связано с тем, что у меня была возможность сделать карьеру. У меня не было больших надежд на брак, собственно как и надежд на карьеру концертного пианиста, но я был полон решительности стать тем, кем меня учили всю жизнь », - говорил Дон Ширли.

«Рома»

Жанр: драма

Режиссер: Альфонсо Куарон

Бюджет: $15 млн

Бокс-офис: $3,9 млн

Номинации: «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая операторская работа», «Лучший звук», «Лучший звуковой монтаж», «Лучший грим и прически».

Сюжет

Мехико, 1970-й год. Девушка коренного племени по имени Клео работает в доме состоятельного врача и его жены. В ее обязанности входит воспитание четверых детей, забота о бабушке семейства и уборка за псом. После свидания с местным сорвиголовой Клео беременеет, а отец ребенка шустро сбегает в провинцию, чтобы упорно заниматься боевыми искусствами. В это же время от хозяйки уходит муж, оставляя огромную усадьбу и четырех детей на произвол судьбы.

Интересные факты

Работа над фильмом шла очень быстро. Впервые о создании киноленты было анонсировано в сентябре 2016 года, а уже в октябре того же года Куарон взялся за работу над фильмом.

Рома - один из районов Мехико, в котором вырос сам режиссер.

Фильм снят по воспоминаниям Куарона, и частично это биографический фильм. «90% сцен, представленных в фильме, снятые по моей памяти, - рассказывает режиссер. - Речь идет о том периоде, который сформировал меня и всю страну. Это было время становления Мексики ». Вот и ответ на вопрос о том, почему эта история рассказана так лично и даже интимно.

Кадр из фильма «Рома»

Альфонсо Куарон выступил не только как режиссер, но и как сценарист, оператор и монтажер фильма, поскольку ему было важно получить фильм таким, каким он его задумал.

3 ноября 2016 стало известно, что на съемочной площадке во время съемок ограбили съемочную группу. По данным студии «две женщины пострадали, пять членов группы были госпитализированы, а мобильные телефоны, кошельки и ювелирные изделия были украдены». Как сообщалось, съемочная группа приехала в тот день для проведения съемки, когда группа городских рабочих подошла к членам группы и пыталась прекратить съемку. Съемочная группа заявила, что они имеют разрешение на съемку, но рабочие остались, и между двумя группами завязалась драка.





«Звезда родилась»

Жанр: мюзикл, драма

Режиссер: Бредли Купер

Бюджет: $40 млн

Бокс-офис: $423 млн

Номинации: «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучший звук», «Лучший саундтрек».

Сюжет

Фильм рассказывает историю успешного кантри-музыканта Джейсона Майна и молодой неуверенной в себе певицы Элли. Между музыкантами вспыхивает роман и Майн помогает Элли построить успешную карьеру. Но медаль имеет две стороны: только удача улыбается Элли и она становится знаменитой, как карьера Майна идет на спад, что становится настоящим ударом по отношениям пары.

Интересные факты

«Звезда родилась» Брэдли Купера - это уже третий римейк одноименной картины 1937 года.

Работа над фильмом началась еще семь лет назад - тогда предполагалось, что режиссером станет Клинт Иствуд, а главную роль должна была сыграть Бейонсе. На роль ее возлюбленного пробовались почти все главные кинозвезды: Уилл Смит, Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо. Но в 2014 году за дело взялся Брэдли Купер, а сотрудничество с Бейонсе прекратили.

Чтобы войти в роль, Леди Гага перестала краситься и изменила прическу за несколько месяцев до съемок.

Весь фильм был снят всего за 42 дня.

Купер познакомился с лидером группы Pearl Jam, чтобы войти в роль. Актер 6 месяцев учился петь, как он и поставил ему девять тысяч вопросов на тему техники пения.

Для Леди Гаги роль Элли - первая главная роль в большом кино. Но картину вряд ли можно назвать актерским дебютом певицы. Ранее она сыграла в пятом и шестом сезонах знаменитого сериала «Американская история ужасов», и имела роли в фильмах «Мачете убивает» (2013) и «Город грехов 2» (2014).

Брэдли Купер настоял на том, чтобы в картине все снимались без макияжа. А вот Леди Гага настояла, чтобы все песни в картине выполнялись исключительно вживую. На съемках актеры и плакали, и целовались, чем спровоцировали волну слухов о своем романе.

«Власть»

Жанр: биография, драма

Режиссер: Адам МакКей

Бюджет: $60 млн

Бокс-офис: $55,6 млн

Номинации: «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж», «Лучший грим и прически».

Сюжет

Лента значенитого кинорежиссера Адама Маккея посвящена фигуре Дика Чейни и является биографией его политического взлета и падения. Дик Чейни получил славу одного из самых влиятельных и могущественных вице-президентов за всю историю США. Он работал в администрации Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Джорджа Буша старшего, продвигая военную организацию по борьбе с терроризмом в Ираке. Его невероятный дар убеждения и мастерское манипулирование тем, что миром управляют деньги и большие связи, позволили ему выступать ловким кукольником на политической арене, управляя сильными лицами сего мира и меняя ход истории.

Интересные факты

Для роли Кристиан Бэйл набрал более 20 килограмм веса, побрил голову, а также занимался специальными упражнениями для утолщения шеи. Бэйл сказал, что ему удалось набрать столько веса, поедая большое количество пирогов.

Поскольку у Чейни были проблемы с сердцем большую часть его жизни, Кристиану Бэйлу пришлось изучить профилактику сердечного приступа. В итоге это спасло жизнь режиссеру Адаму МакКею, который перенес сердечный приступ во время постпродакшена.

Кристиан Бейл. Кадр из фильма «Власть»

Эми Адамс не выходила из образа на протяжении всего периода съемок. Она разговаривала голосом своей героини и постоянно спорила с режиссером на политические темы. Адамс сказала, что это был первый раз, когда она решила оставаться в роли весь период съемок.

Кристиан Бэйл заявил, что впервые воспользовался помощью диетолога при наборе веса для фильма, так как теперь он больше заботится о поддержании своего здоровья, чем в юности.

Сэм Рокуэлл переживал из-за манеры Джорджа Буша говорить c выдвинутой вперед губой, а потому заказал себе протез в ротовую полость. И это в дополнение к протезу носа, который он уже носил.

Среди резонансных фильмов 2018 года, не вошедших в список номинантов «лучший фильм» отметим фаворитов и в других номинациях.

«Холодная война»

Жанр: драма

Режиссер: Павел Павликовский

Бюджет: $4,5 млн

Бокс-офис: $18,1 млн

Номинации: «Лучший иностранный фильм».

Сюжет

История страстной любви пианиста Виктора и танцовщицы Зулы, которые познакомились в послевоенной Польше. Несмотря на несовместимость темпераментов и происхождения, они не могут жить друг без друга. Они то и дело разводятся и сходятся вновь, сталкиваются с проблемами политического характера, страдают вследствие собственных недостатков и неудачных обстоятельств, но все это не в силах разрушить связь между ними.

Интересные факты

После показа на Каннском кинофестивале фильм был удостоен 18-минутной овации.

С 1990 года это первый фильм на польском языке, который был показан в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

В основу бурного романа главных героев легли реальные взаимоотношения режиссера Павла Павликовского.

Сначала режиссер хотел снять этот фильм в цвете.

Томаш Кот и Иоанна Кулиг. Кадр из фильма «Холодная война»

Фильм посвящен родителям режиссера Павла Павликовского, чьи имена получили главные герои картины. Они провели вместе 40 лет, пережив несколько разводов, и умерли в 1989 году, незадолго до падения Берлинской стены.

Когда режиссер Павел Павликовский и актриса Йоанна Кулиг работали над образом Зулы, они ориентировались на образ американской актрисы Лорен Бэколл.

Режиссер Павел Павликовский выбрал ансамбль народной музыки «Mazowsze», поскольку через него он мог наглядно показать, что происходило в польском обществе в то время, без дополнительных объяснений.

«Мстители: война бесконечности»

Жанр: супергеройский экшн

Режиссер: Энтни и Джо Руссо

Бюджет: $400 млн

Бокс-офис: $2 мрд

Номинации: «Визуальные эффекты».

Сюжет

Действие разворачивается спустя четыре года после событий, описанных в «Стражи Галактики. Часть 2 ». Мстители частично объединяются с Правоохранителями Галактики, чтобы сразиться со вселенским злом - Таносом. Он пытается собрать шесть камней бесконечности, артефактов невиданной силы воздействия.

Интересные факты

Фильм на 97% состоит из визуальных эффектов.

В фильме 64 героя, и все - главные.

По просьбе Роберта Дауни-младшего продюсеры организовали перевозки мебели актера из его дома в Лос-Анджелесе в арендованный дом в Атланте, где снимался фильм - чтобы он мог чувствовать себя как дома и мог отдыхать.

Ходили слухи, что Крис Эванс не вернется на роль Стива Роджерса и будет заменен Баки Барнсом, но Эванс успокоил своих поклонников. А вот Натали Портман заявила, что больше не появляться в фильмах по комиксам Marvel.

Кадр из фильма «Мстители:война бесконечности»

Тому Голланду не позволили читать сценарий заранее. Причина - болтливость актера. Он раскрыл очень много секретов о фильме «Человек-паук: Возвращение домой» на протяжении съемок.

Первый трейлер фильма был пересмотрен 230 миллионов раз всего за сутки с момента опубликования. Это является рекордом. Предыдущий рекорд принадлежал трейлеру фильма «Оно» - 197 миллионов просмотров за первые сутки.

Дата релиза фильма совпадает с днем премьеры первых «Мстителей» с разницей в шесть лет.

«Человек-паук: через вселенную»

Жанр: супергеройский экшн

Режиссер: Боб Персичетти

Бюджет: $90 млн

Бокс-офис: $356 млн

Номинации: «Лучший анимационный фильм».

Сюжет

Фильм рассказывает историю чернокожего подростка по имени Майлз Моралес. Став Человеком-пауком, он пытается сочетать жизнь простого школьника и работу супергероя. Майлз считает, что он такой единственный, пока однажды в результате работы суперколлайдера ему открываются пути в другие измерения, и герой узнает о существовании множества различных Человек-пауков. Всем им предстоит объединиться для борьбы с невероятно сильным врагом.

Интересные факты

Фильм доверили снимать творческому дуэту, знаменитым своим нестандартным подходом к съемкам, - Филу Лорду и Кристоферу Миллеру. Партнеры вместе работали над анимационным фильмом Sony Pictures Animation «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (2009), комедийными боевиками франшизы «Мачо и ботан» и получили премию BAFTA за картину «Лего. Фильм »(2014).

Лорд, который написал сценарий вместе с режиссером Родни Ротманом, говорит, что его в этом проекте привлек неоднозначный главный герой. «Мы действительно признали, что это будет новый, необычный подход к истории про Человека-Паука, - говорит Лорд. - Когда представители Sony нас спросили, не хотим ли мы снять анимационный фильм про Человека-Паука, мы сразу (как мы это делаем всегда) ответили: «Нет». Потому что история о Человеке-Пауке была рассказана и переведена множество раз.

Кадр из фильма «Человек-паук: через вселеннные»

Однако мы не могли не оговорить, каким бы мог быть этот проект, и тогда у меня появилась идея о Майлзе! На тот момент Майлз был странным персонажем во вселенной Marvel. По стечению обстоятельств я попал на выставку Джеффа Кунса в Нью-Йорке и отметил, что все его работы посвящены творчеству других людей. Мы с коллегами невольно задумались о том, каким бы Человек-Паук был в постмодернизме. Эта мысль подтолкнула нас к фантазиям на тему супергероев в другие времена. Мы предположили, что на самом деле все итерации Человека-паука из комиксов существуют параллельно. Исследование этих параллельных миров и различных версий любимого читателями персонажа открывало перед нами невероятные перспективы ».

Список номинантов:

Лучший фильм:

«Черный клановец»

«Черная пантера»

«Богемная рапсодия»

«Фаворитка»

«Зеленая книга»

«Рома»

«Рождение звезды»

«Власть»

Лучший режиссер:

Спайк Ли — «Черный клановец»

Павел Павликовски — «Холодная Война»

Альфонсо Куарон — «Рома»

Адам МакКей — «Власть»

Йоргос Лантимос — «Фаворитка»

Лучший актер:

Кристиан Бэйл — «Власть»

Бредли Купер — «Звезда родилась»

Уиллем Дефо — «Ван Гог. На пороге вечности»

Рами Малек — «Богемная рапсодия»

Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»

Лучшая актриса:

Ялица Апарицио — «Рома»

Глен Клоуз — «Жена»

Оливия Коулман — «Фаворитка»

Леди Гага (Стефани Джерманотта) — «Звезда родилась»

Мелиса Маккарти — «Сможешь ли ты меня простить?»

Лучший актер второго плана:

Махершала Али — «Зеленая книга»

Адам Драйвер — «Черный клановец»

Сэм Эллиот — «Рождение звезды»

Ричарр Грант — «Сможешь ли ты меня простить?»

Сэм Рокуэлл — «Власть»

Лучшая актриса второго плана:

Эми Адамс — «Вайс»

Эмма Стоун — «Фаворитка»

Марина де Тавира — «Рома»

Рейчел Вайс — «Фаворитка»

Реджина Кинг — «Если бы Бил-стрит могла говорить»

Лучший оригинальный сценарий:

«Фаворитка»

«Зеленая книга»

«Рома»

«Власть»

«Победитель»

Лучший адаптированный сценарий:

«Черный клановец»

«Сможешь ли ты меня простить?»

«Если бы Бил-стрит могла говорить»

«Рождение звезды»

«Баллада Бастера Скрагза»

Лучший саундтрек:

«Черная пантера»

«Черный клановец»

«Если бы Бил-стрит могла говорить»

«Остров Собак»

«Возвращение Мери Поппинс»

Лучшая операторская работа:

Лукаш Зал — «Холодная война»

Робби Райан — «Фаворитка»

«Никогда не оглядывайся»

Альфонсо Куарон — «Рома»

Мэттью Либатик — «Рождение звезды»

Лучший анимационный фильм:

«Суперсемейка 2»

«Человек-паук: Вокруг вселенной»

«Остров Собак»

«Ральф против интернета»

«Мираи»

Лучшая анимационная короткометражка:

«Поведение животных»

«Бао»

«Поздно вечером»

«Один маленький шаг»

«Виходные»

В прошлом году победителем в номинации «Лучший фильм» стала лента «Форма воды» Гильермо дель Торо.

Напомним, что претендентом на «Оскар» от Украины в этом году был фильм «Донбасс» Сергея Лозницы, который прошел в лонг-лист премии, но в шорт-лист не попал.