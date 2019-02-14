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    Жизнь

    Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино раскритиковали церемонию вручения «Оскара»

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    Квентин Тарантино - Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино раскритиковали церемонию вручения «Оскара»
    Квентин Тарантино

    Знаменитые режиссеры и другие кинематографисты выступили против сокращения трансляции церемонии

    Очередной скандал вокруг «Оскара» разгорелся после того, как организаторы премии решили сократить время трансляции церемонии вручения и не показывать награждения в 4 номинациях: «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», и «Лучший грим».

    Это вызвало шквал недовольства от разных работников киноиндустрии – не только костюмеров, гримёров и операторов, но также актёров, режиссёров и продюсеров. В итоге знаменитые режиссёры Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино публично раскритиковали «Оскар» и поставили подписи в открытом письме, где многие участники киноиндустрии призывали организаторов премии отменить решение, которые делает определённые награды менее важными, чем другие. Всего петицию подписало более ста работников киноиндустрии.

    «Академия была основана в 1927 году для признания и поддержки передового опыта в кинематографическом искусстве, для вдохновения и помощи в соединении мира через универсальное кино. К сожалению, мы отошли от этой миссии в нашем стремлении представлять развлечения, а не в праздновании нашего вида искусства и людей, стоящих за ним», — приводит цитату из открытого письма портал Deadline.

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    Джерело: teleprogramma.pro

    кино
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