Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино раскритиковали церемонию вручения «Оскара»



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Квентин Тарантино

Знаменитые режиссеры и другие кинематографисты выступили против сокращения трансляции церемонии

Очередной скандал вокруг «Оскара» разгорелся после того, как организаторы премии решили сократить время трансляции церемонии вручения и не показывать награждения в 4 номинациях: «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», и «Лучший грим».

Это вызвало шквал недовольства от разных работников киноиндустрии – не только костюмеров, гримёров и операторов, но также актёров, режиссёров и продюсеров. В итоге знаменитые режиссёры Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино публично раскритиковали «Оскар» и поставили подписи в открытом письме, где многие участники киноиндустрии призывали организаторов премии отменить решение, которые делает определённые награды менее важными, чем другие. Всего петицию подписало более ста работников киноиндустрии.

«Академия была основана в 1927 году для признания и поддержки передового опыта в кинематографическом искусстве, для вдохновения и помощи в соединении мира через универсальное кино. К сожалению, мы отошли от этой миссии в нашем стремлении представлять развлечения, а не в праздновании нашего вида искусства и людей, стоящих за ним», — приводит цитату из открытого письма портал Deadline.





Джерело: teleprogramma.pro