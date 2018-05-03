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    Отец-гомофоб: Джеки Чан выгнал из дома дочь из-за ее нетрадиционной ориентации

    Дочь актера сделала сенсационное заявление
    Дочь Джеки Чана признается, ее отец — жестокий человек. Год назад, когда он узнал о ее нетрадиционной ориентации, то выгнал из дома. «Мы были бездомными в течение месяца из-за родителей-гомофобов. Мы спали под мостом и делали еще много подобных вещей», —
    • Сьогодні, 14:29
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    Джеки Чан
    Джеки Чан

    Дочь актера сделала сенсационное заявление

    Дочь Джеки Чана признается, ее отец — жестокий человек. Год назад, когда он узнал о ее нетрадиционной ориентации, то выгнал из дома.

    «Мы были бездомными в течение месяца из-за родителей-гомофобов. Мы спали под мостом и делали еще много подобных вещей», — рассказывает в видео на YouTube 18-летняя Этта У Чжолинь.

    Год назад Этта У Чжолинь пригласила 30-летнюю канадку Энди Отом домой на ужин. Она хотела познакомить избранницу с родителями. Однако Энди не пустили даже на порог. Следом за Отом ушла и Этта.

    Напомним, у Джеки двое детей. Сын Чан Цзумин, который родился от супруги актера. И вторая дочь от внебрачной связи.

    Джерело: graziamagazine.ru

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