Отец-гомофоб: Джеки Чан выгнал из дома дочь из-за ее нетрадиционной ориентации

Дочь актера сделала сенсационное заявление

Дочь Джеки Чана признается, ее отец — жестокий человек. Год назад, когда он узнал о ее нетрадиционной ориентации, то выгнал из дома. «Мы были бездомными в течение месяца из-за родителей-гомофобов. Мы спали под мостом и делали еще много подобных вещей», —



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Джеки Чан

Дочь актера сделала сенсационное заявление

Дочь Джеки Чана признается, ее отец — жестокий человек. Год назад, когда он узнал о ее нетрадиционной ориентации, то выгнал из дома.

«Мы были бездомными в течение месяца из-за родителей-гомофобов. Мы спали под мостом и делали еще много подобных вещей», — рассказывает в видео на YouTube 18-летняя Этта У Чжолинь.

Год назад Этта У Чжолинь пригласила 30-летнюю канадку Энди Отом домой на ужин. Она хотела познакомить избранницу с родителями. Однако Энди не пустили даже на порог. Следом за Отом ушла и Этта.

Напомним, у Джеки двое детей. Сын Чан Цзумин, который родился от супруги актера. И вторая дочь от внебрачной связи.

Джерело: graziamagazine.ru