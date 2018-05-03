  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»

    Представительница Кипра Элени Фурейра выступит на «Евровидении-2018» в первом полуфинале 8 мая с песней Fuego
    8 мая в столице Португалии состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018».  Кипр отправляет на конкурс греческую поп-певицу албанского происхождения Элени Фурейру. Артистка пыталась пробиться на «Евровидение» в 2010 и 2016 годах, но повезло ей только сейчас. Конкурсная песня Элени с этническими
    • Сьогодні, 11:22
    • Розсилка
    Элени Фурейра
    Элени Фурейра

    Представительница Кипра Элени Фурейра выступит на «Евровидении-2018» в первом полуфинале 8 мая с песней Fuego

    8 мая в столице Португалии состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018». 

    Кипр отправляет на конкурс греческую поп-певицу албанского происхождения Элени Фурейру. Артистка пыталась пробиться на «Евровидение» в 2010 и 2016 годах, но повезло ей только сейчас. Конкурсная песня Элени с этническими мотивами называется Fuego. И как утверждают те, кто уже слышал новую песню в исполнении Фурейры, это «будет самый сильный участник в истории конкурса» от Кипра.

    Карьера певицы началась в 2007 году с участия в девичьей группе Mystique. Группа выпустила несколько синглов и распалась в 2009 году, а год спустя Элени приняла решение начать сольную карьеру.

    Дебютный альбом певицы стал платиновым в Греции. Далее Элени выпустила еще два студийных альбома в 2012 и 2014 годах, и сыграла в популярном мюзикле Barbarella.

    Кроме музыкальной карьеры, Элени выступила в роли судьи в греческой версии танцевального проекта So You Think You Can Dance.

    1 з 41
    на весь екран згорнути
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»
    Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»

    Instagram-страница Элени пестрит гламурными и сексуальными снимками. Девушка любит красиво одеваться, поэтому она часто делится кадрами, на которых запечатлена в стильных и эффектных нарядах. Особенно впечатляют пикантные фото, на которых Фурейра в сексуальных купальниках хвастается своей соблазнительной фигурой.

    Джерело: lady.tsn.ua

    Читайте також
    Євробачення конкурс знаменитости фотография самые сексуальные певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ