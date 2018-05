Опубликованы фото самой соблазнительной участницы «Евровидения-2018»

Представительница Кипра Элени Фурейра выступит на «Евровидении-2018» в первом полуфинале 8 мая с песней Fuego

8 мая в столице Португалии состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018». Кипр отправляет на конкурс греческую поп-певицу албанского происхождения Элени Фурейру. Артистка пыталась пробиться на «Евровидение» в 2010 и 2016 годах, но повезло ей только сейчас. Конкурсная песня Элени с этническими



Элени Фурейра

Представительница Кипра Элени Фурейра выступит на «Евровидении-2018» в первом полуфинале 8 мая с песней Fuego

8 мая в столице Португалии состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018».

Кипр отправляет на конкурс греческую поп-певицу албанского происхождения Элени Фурейру. Артистка пыталась пробиться на «Евровидение» в 2010 и 2016 годах, но повезло ей только сейчас. Конкурсная песня Элени с этническими мотивами называется Fuego. И как утверждают те, кто уже слышал новую песню в исполнении Фурейры, это «будет самый сильный участник в истории конкурса» от Кипра.

Карьера певицы началась в 2007 году с участия в девичьей группе Mystique. Группа выпустила несколько синглов и распалась в 2009 году, а год спустя Элени приняла решение начать сольную карьеру.

Дебютный альбом певицы стал платиновым в Греции. Далее Элени выпустила еще два студийных альбома в 2012 и 2014 годах, и сыграла в популярном мюзикле Barbarella.

Кроме музыкальной карьеры, Элени выступила в роли судьи в греческой версии танцевального проекта So You Think You Can Dance.

Instagram-страница Элени пестрит гламурными и сексуальными снимками. Девушка любит красиво одеваться, поэтому она часто делится кадрами, на которых запечатлена в стильных и эффектных нарядах. Особенно впечатляют пикантные фото, на которых Фурейра в сексуальных купальниках хвастается своей соблазнительной фигурой.

