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    Жизнь

    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге

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    Леонардо Ди Каприо - Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Леонардо Ди Каприо

    О романе модели и голливудской звезды впервые заговорили в конце 2017-го

    Почти год Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная Камила Морроне держали свои отношения подальше от глаз общественности. О том, что между ними роман, можно было судить лишь по редким папарацционным снимкам. Теперь же совместные выходы пары в свет, похоже, становятся обычным делом.

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    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге
    Папарацци засекли Леонардо Ди Каприо и его молодую пассию на шопинге

    44-летнего Ди Каприо и 21-летнюю Морроне репортеры подловили в этот раз во время шопинга в Западном Голливуде. Идя по Мелроуз-авеню, они держались за руки, обнимались и, казалось, даже не пытались скрыться от преследовавших их папарацци. Хотя привычные меры конспирации Леонардо все же решил соблюсти - любимая кепка и накинутый сверху капюшон худи были при нем. А вот темные очки так и остались висеть на шее без дела, несмотря на яркий солнечный день.

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    Напомним, о романе Камилы Морроне с Леонардо Ди Каприо впервые заговорили в конце 2017-го, но неубедительные слухи утихли, так и не найдя подтверждения. Лишь в марте 2018-го папарацци впервые удалось запечатлеть Морроне и Ди Каприо вместе во время прогулки. В один момент, совершенно не подозревая, что за ними идет слежка, Камила наклонилась к Лео и поцеловала его... в плечо.

     

     

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