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    Жизнь

    Парфюмерный гигант начинает производство дезинфицирующих гелей для рук

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    Вместо обычной парфюмерной продукции брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy LVMH будет производить дезинфицирующий гель - Парфюмерный гигант начинает производство дезинфицирующих гелей для рук
    Вместо обычной парфюмерной продукции брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy LVMH будет производить дезинфицирующий гель

    Только за одну неделю концерн рассчитывает выпустить 12 тонн геля для рук

    Французский парфюмерный концерн LVMH объявил в воскресенье, 15 марта, что начинает производить дезинфицирующий гель для рук на трех своих фабриках во Франции вместо обычной парфюмерной продукции брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy, чтобы помочь решить проблему нехватки санитайзеров из-за вспышки коронавируса, передающегося капельным путем.

    Дезинфектор будет передан французским органам здравоохранения и государственной сети лечебных учреждений Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, которая объединяет 44 больницы в Париже и его пригородах.

    Из-за эпидемии коронавируса спрос на противовирусные средства защиты, в том числе на гель для рук, во Франции сильно вырос. В результате многие аптеки ограничивают продажи такого геля одной бутылочкой на человека. Правительство страны даже вынуждено было издать указ об ограничении цен после того, как появились сообщения о попытках некоторых ритейлеров получить дополнительную прибыль: теперь 100-миллилитровая бутылка дезинфицирующего геля должна стоить во Франции не более трех евро.

    Напомним, что другие лидеры индустрии также внесли свою лепту в борьбу с эпидемией. Одними из первых отреагировали на проблему Доменико Дольче и Стефано Габбана, которые почти месяц назад сделали пожертвование Университету Humanitas в поддержку исследования выяснения реакции иммунной системы на коронавирус SARS-CoV-2. Также деньги не борьбу с инфекцией перечислили итальянские бренды Versace, Giorgio Armani и Gucci.

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    деньги пожертвование вирус
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