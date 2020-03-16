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    Шоу-биз

    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

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    <p>Украинская актриса и модель Ольга Куриленко</p> <p>Фото: Olga Kurylenko / Facebook</p> <div></div> - «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

    Украинская актриса и модель Ольга Куриленко

    Фото: Olga Kurylenko / Facebook

    Кинозвезда уже почти неделю болеет

    Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная в частности по роли девушки Джеймса Бонда, заявила о заражении коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом актриса сообщила у себя в Инстаграме.

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    «Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и воспринимайте это серьезно», - написала она.

    Ольга Куриленко родилась в Бердянске, в 16 лет она уехала в Париж, где работала моделью. Затем она пошла в кинематограф. Самые известные фильмы Куриленко - «Квант милосердия» (где она сыграла девушку Джеймса Бонда), «Обливион», «Хитмэн», «Макс Пэйн», «Агент Джонни Инглиш: Новая миссия».

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    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
    «Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

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