«Девушка Бонда» из Бердянска Ольга Куриленко заразилась коронавирусом



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Украинская актриса и модель Ольга Куриленко Фото: Olga Kurylenko / Facebook

Кинозвезда уже почти неделю болеет

Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная в частности по роли девушки Джеймса Бонда, заявила о заражении коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом актриса сообщила у себя в Инстаграме.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и воспринимайте это серьезно», - написала она.

Ольга Куриленко родилась в Бердянске, в 16 лет она уехала в Париж, где работала моделью. Затем она пошла в кинематограф. Самые известные фильмы Куриленко - «Квант милосердия» (где она сыграла девушку Джеймса Бонда), «Обливион», «Хитмэн», «Макс Пэйн», «Агент Джонни Инглиш: Новая миссия».