Посмотреть на выходных. Режиссер Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр из фильма «Древо жизни» Терренса Малика

Среди современных режиссеров создатель «Интерстеллара» и «Темного рыцаря» выделил Дэмиена Шазелла и Терренса Малика

Британский режиссер Кристофер Нолан рассказал изданию Far Out о своих любимых фильмах. Список из 30 названий составлен в алфавитном порядке, но на первом месте для Нолана во всех смыслах стоит «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.

Подавляющее большинство фильмов, которые назвал режиссер, были сняты в XX веке. Исключение составили только «Человек на Луне» Дэмиена Шазелла (2018) и «Древо жизни» Терренса Малика (2011).

Также Far Out отметило фильмы из списка, которые оказали на Нолана большое влияние. Это «На западном фронте без перемен» Льюиса Майлстоуна, «Иностранный корреспондент» Альфреда Хичкока и «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга.