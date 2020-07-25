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    Жизнь

    Посмотреть на выходных. Режиссер Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы

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    <p>Кадр из фильма &laquo;Древо жизни&raquo; Терренса Малика</p> - Посмотреть на выходных. Режиссер Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы

    Кадр из фильма «Древо жизни» Терренса Малика

    Среди современных режиссеров создатель «Интерстеллара» и «Темного рыцаря» выделил Дэмиена Шазелла и Терренса Малика

    Британский режиссер Кристофер Нолан рассказал изданию Far Out о своих любимых фильмах. Список из 30 названий составлен в алфавитном порядке, но на первом месте для Нолана во всех смыслах стоит «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.

    Подавляющее большинство фильмов, которые назвал режиссер, были сняты в XX веке. Исключение составили только «Человек на Луне» Дэмиена Шазелла (2018) и «Древо жизни» Терренса Малика (2011).

    Также Far Out отметило фильмы из списка, которые оказали на Нолана большое влияние. Это «На западном фронте без перемен» Льюиса Майлстоуна, «Иностранный корреспондент» Альфреда Хичкока и «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга.

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