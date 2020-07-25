Посмотреть на выходных. Режиссер Кристофер Нолан назвал свои любимые фильмы
Кадр из фильма «Древо жизни» Терренса Малика
Среди современных режиссеров создатель «Интерстеллара» и «Темного рыцаря» выделил Дэмиена Шазелла и Терренса Малика
Британский режиссер Кристофер Нолан рассказал изданию Far Out о своих любимых фильмах. Список из 30 названий составлен в алфавитном порядке, но на первом месте для Нолана во всех смыслах стоит «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.
Подавляющее большинство фильмов, которые назвал режиссер, были сняты в XX веке. Исключение составили только «Человек на Луне» Дэмиена Шазелла (2018) и «Древо жизни» Терренса Малика (2011).
Также Far Out отметило фильмы из списка, которые оказали на Нолана большое влияние. Это «На западном фронте без перемен» Льюиса Майлстоуна, «Иностранный корреспондент» Альфреда Хичкока и «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга.