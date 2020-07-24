  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Режиссер фильма «Земляне» прокомментировал действия террориста в Луцке

    • Розсилка
    Режиссер документального фильма &laquo;Земляне&raquo; Шон Монсон - Режиссер фильма «Земляне» прокомментировал действия террориста в Луцке
    Режиссер документального фильма «Земляне» Шон Монсон

    Создатель ленты осудил действия террориста

    Режиссер документального фильма «Земляне» Шон Монсон прокомментировал захват заложников в Луцке. Пост на эту появился в Facebook-аккаунте, посвященном картине.

    Создатель ленты осудил действия террориста и пояснил, что главной идеей его проекта является сострадание ко всем живым существам. По словам Монсона, он не хотел, чтобы фильм приводил к террору.

    «Наши сердца сейчас с теми, кто пострадал от этого испытания, с их семьями и властями, которые сделали так, что никто не погиб. Давайте двигаться вперед без насилия», — написал режиссер.

    Напомним, 21 июля уроженец РФ Максим Кривош захватил автобус в Луцке. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства выполнил требование и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался. Через несколько минут после спецоперации Зеленский удалил видео.

    Ранее мы писали об одной из восходящих интернет-звезд стала кошка из Японии по кличке Чако. Она полюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

    На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки.

     Читайте также: Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников
    кино Владимир Зеленский
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ