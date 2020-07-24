Режиссер фильма «Земляне» прокомментировал действия террориста в Луцке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Режиссер документального фильма «Земляне» Шон Монсон

Создатель ленты осудил действия террориста

Режиссер документального фильма «Земляне» Шон Монсон прокомментировал захват заложников в Луцке. Пост на эту появился в Facebook-аккаунте, посвященном картине.

Создатель ленты осудил действия террориста и пояснил, что главной идеей его проекта является сострадание ко всем живым существам. По словам Монсона, он не хотел, чтобы фильм приводил к террору.

«Наши сердца сейчас с теми, кто пострадал от этого испытания, с их семьями и властями, которые сделали так, что никто не погиб. Давайте двигаться вперед без насилия», — написал режиссер.

Напомним, 21 июля уроженец РФ Максим Кривош захватил автобус в Луцке. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Глава государства выполнил требование и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался. Через несколько минут после спецоперации Зеленский удалил видео.

Ранее мы писали об одной из восходящих интернет-звезд стала кошка из Японии по кличке Чако. Она полюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки.