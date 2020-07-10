Причиной президентской кампании Канье Уэста стала острая стадия биполярного расстройства



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Рэпер Канье Уэст

Инсайдеры утверждают, что семья Уэста всерьез озабочена его самочувствием

Примерно раз в год рэпер и без пяти минут кандидат в президенты США Канье Уэст проходит через острую стадию биполярного расстройства: если верить источникам из его окружения, такой эпизод он переживает прямо сейчас. Этим и обусловлены многие высказывания Канье, разлетевшиеся по заголовкам СМИ в последние недели. Уэст успел заявить, что баллотируется в президенты, и дать горячее интервью Forbes, в котором рассказал о том, что вакцинация — это путь к чипированию, а победить коронавирус можно, только перестав злить Господа. Также он добавил, что назовет свое политическое объединение «Партией дня рождения», больше не поддерживает Дональда Трампа и считает себя достаточно особенным, чтобы стать президентом, в отличие от ординарного Джо Байдена.

Инсайдеры утверждают, что семья Уэста всерьез озабочена его самочувствием, но надеется, что этот период пройдет как обычно. Два года назад рэпер признавался, что перестал пить лекарства от своего психического расстройства, поскольку они угнетают его креативность. Ранее, в 2016 году, Канье пришлось прервать свой тур и отправиться в психиатрическую клинику из-за нервного срыва.