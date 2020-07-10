В США умерла учительница, которая отсидела за изнасилование ученика, а потом вышла за него замуж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американка Мэри Кэй Летурно Фото: Sipa / Rex / Shutterstock

Мэри Кэй Летурно отсидела семь лет за изнасилование своего несовершеннолетнего ученика, а потом вышла за него замуж

Бывшая учительница из Сиэтла, отсидевшего в тюрьме за сексуальную связь со школьником, умерла от рака в возрасте 58 лет. История Мэри Кей Летурно шокировала весь мир, сообщает ВВС.

34-летняя школьная учительница имела сексуальную связь со своим учеником, которому тогда было 12-13 лет.

Мэри Кэй была замужем, имела четырех детей, а Вили Фуалаау учился в шестом классе. Однако это не помешало - женщина забеременела от него и родила ребенка.

В 1997 году ее приговорили к заключению за изнасилование несовершеннолетнего. Через шесть месяцев Мэри Кэй досрочно освободили, но она продолжала встречаться со своим любовником-подростком. За это ее снова посадили в тюрьму, на этот раз на семь лет.

В заключении бывшая учительница родила второго ребенка от своего ученика.

Обе их дочери сначала воспитывала семья отца - Вили Фуалаау.

В 2005 году Мэри Кэй Летурно вышла из тюрьмы, и влюбленные поженились. Но после 12 лет брака развелись.

Адвокат Летурно сообщил американским СМИ, что она умерла дома. Рядом были ее дети, а также бывший ученик и муж Вили Фуалаау. Последние шесть месяцев женщина болела.

Мэри Кэй Летурно родилась в семье консервативного конгрессмена-республиканца Джона Г. Шмитца. Ее воспитывали в католических традициях. Однако политическая карьера ее отца закончилась скандалом, когда выяснилось, что у него было двое детей вне брака.