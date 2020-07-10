В США умерла учительница, которая отсидела за изнасилование ученика, а потом вышла за него замуж
Американка Мэри Кэй Летурно
Мэри Кэй Летурно отсидела семь лет за изнасилование своего несовершеннолетнего ученика, а потом вышла за него замуж
Бывшая учительница из Сиэтла, отсидевшего в тюрьме за сексуальную связь со школьником, умерла от рака в возрасте 58 лет. История Мэри Кей Летурно шокировала весь мир, сообщает ВВС.
34-летняя школьная учительница имела сексуальную связь со своим учеником, которому тогда было 12-13 лет.
Мэри Кэй была замужем, имела четырех детей, а Вили Фуалаау учился в шестом классе. Однако это не помешало - женщина забеременела от него и родила ребенка.
В 1997 году ее приговорили к заключению за изнасилование несовершеннолетнего. Через шесть месяцев Мэри Кэй досрочно освободили, но она продолжала встречаться со своим любовником-подростком. За это ее снова посадили в тюрьму, на этот раз на семь лет.
В заключении бывшая учительница родила второго ребенка от своего ученика.
Обе их дочери сначала воспитывала семья отца - Вили Фуалаау.
В 2005 году Мэри Кэй Летурно вышла из тюрьмы, и влюбленные поженились. Но после 12 лет брака развелись.
Адвокат Летурно сообщил американским СМИ, что она умерла дома. Рядом были ее дети, а также бывший ученик и муж Вили Фуалаау. Последние шесть месяцев женщина болела.
Мэри Кэй Летурно родилась в семье консервативного конгрессмена-республиканца Джона Г. Шмитца. Ее воспитывали в католических традициях. Однако политическая карьера ее отца закончилась скандалом, когда выяснилось, что у него было двое детей вне брака.