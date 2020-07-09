Ким Кардашьян вообразила себя первой леди США (фото)



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Телезвезда Ким Кардашьян-Уэст instagram.com/kimkardashian/

Звезда вышла в свет в белом платье в пол

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст после новости о том, что ее муж Канье Уэст собирается баллотироваться в президенты США, примерила на себя роль первой леди США и показала готовность стать ею с помощью нарядов. К такому выводу пришли журналисты The Sun.

По информации издания, в последнее время Кардашьян неоднократно появлялась на публике в одежде, похожей на образы супруги действующего американского лидера Дональда Трампа Мелании, а также в нарядах как у первых леди предыдущих лет: Мишель Обамы, Хиллари Клинтон и Лауры Буш.

Так, например, Ким Кардашьян вышла в свет в белом платье в пол — в комбинезоне того же цвета и кроя в феврале текущего года посетила мавзолей Тадж Махал Мелания Трамп. «Белый наряд — это символ силы. К тому же белый цвет ассоциируется у людей с чистотой и честностью, что полезно для модели, чей муж постоянно замешан в скандалах», — подчеркнула эксперт по языку тела Джуди Джеймс (Judi James).

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