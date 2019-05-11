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    Жизнь

    Рэпер Дрейк купил самолет Boeing 767 за $100 миллионов

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    Рэпер Дрейк купил самолет Boeing 767 за $100 миллионов

    Рэпер назвал свою «пташку» Air Drake.

    32-летний рэпер Дрейк, который пел о том, как он начинал карьеру с самых низов (в песне Started from a Bottom), купил самолет Boeing 767. Фото и видео сделанного на заказ частного лайнера он опубликовал в своем инстаграме.

    «Больше никакой аренды, никакого ограничения по времени, никаких совладельцев», - написал музыкант в Инстаграме.

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    Публикация от champagnepapi (@champagnepapi)

    Воздушное судно выкрашено в голубой цвет, также на нем есть слова Air Drake и фирменная символика рэпера. В салоне самолета - мягкие диваны и стулья, столы, гигантский телевизор и полосатый ковер.

    Самолет Дрейка стоит от $80 до $100 миллионов. Как пишет E! News, исполнительный директор компании, занимающейся чартерными перевозками, Райан Трокселл подсчитал, что аренда такого лайнера будет стоить от $600 до $700 тысяч.

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    Рэпер Дрейк купил самолет Boeing 767 за $100 миллионов
    Рэпер Дрейк купил самолет Boeing 767 за $100 миллионов
    Рэпер Дрейк купил самолет Boeing 767 за $100 миллионов
    Рэпер Дрейк купил самолет Boeing 767 за $100 миллионов

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    Джерело: Esquire

    Boeing самолет Instagram
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