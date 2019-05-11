Рэпер Дрейк купил самолет Boeing 767 за $100 миллионов



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Рэпер назвал свою «пташку» Air Drake.

32-летний рэпер Дрейк, который пел о том, как он начинал карьеру с самых низов (в песне Started from a Bottom), купил самолет Boeing 767. Фото и видео сделанного на заказ частного лайнера он опубликовал в своем инстаграме.

«Больше никакой аренды, никакого ограничения по времени, никаких совладельцев», - написал музыкант в Инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от champagnepapi (@champagnepapi) 10 Май 2019 в 3:56 PDT

Воздушное судно выкрашено в голубой цвет, также на нем есть слова Air Drake и фирменная символика рэпера. В салоне самолета - мягкие диваны и стулья, столы, гигантский телевизор и полосатый ковер.

Самолет Дрейка стоит от $80 до $100 миллионов. Как пишет E! News, исполнительный директор компании, занимающейся чартерными перевозками, Райан Трокселл подсчитал, что аренда такого лайнера будет стоить от $600 до $700 тысяч.





Джерело: Esquire