Самые яркие образы церемонии инаугурации Джо Байдена

Накануне Байдены и Харрис посетили службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне

Вчера, 20 января, состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. В этом году она прошла при соблюдении особых мер предосторожности (их приняли после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа). Байден выступил с речью, в которой призвал нацию к единству после разделения в последние пару лет.

На церемонии выступили Дженнифер Лопес и кантри-певец Гарт Брукс. Гимн США исполнила Леди Гага. Также на церемонии выступила 22-летняя Аманда Горман — она прочитала собственную поэму The Hills We Climb и вошла в историю как самая юная поэтесса на инаугурации.

Накануне Байдены и Харрис посетили службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне. Камала Харрис выбрала фиолетовый костюм Christopher John Rogers и Sergio Hudson. Дополнила образ вице-президент США жемчужным ожерельем пуэрториканского дизайнера Вильфредо Розадо. Джилл Байден выбрала кастомный наряд нью-йоркского бренда Markarian. Джо Байден был одет в костюм Ralph Lauren.

Фиолетовый цвет первые лица США выбирали не случайно — это один из цветов движения суфражисток. А более важно то, что именно такой цвет получается при смешении синего и красного (цвета демократов и республиканцев).