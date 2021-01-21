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    Жизнь

    Самые яркие образы церемонии инаугурации Джо Байдена

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    Самые яркие образы церемонии инаугурации Джо Байдена

    Накануне Байдены и Харрис посетили службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне

    Вчера, 20 января, состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. В этом году она прошла при соблюдении особых мер предосторожности (их приняли после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа). Байден выступил с речью, в которой призвал нацию к единству после разделения в последние пару лет.

    На церемонии выступили Дженнифер Лопес и кантри-певец Гарт Брукс. Гимн США исполнила Леди Гага. Также на церемонии выступила 22-летняя Аманда Горман — она прочитала собственную поэму The Hills We Climb и вошла в историю как самая юная поэтесса на инаугурации.

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    Дженнифер Лопес, появившаяся в Белом доме вслед за коллегой и пропевшая «America The Beautiful», выглядела куда менее претенциозно и гораздо лаконичнее в монохромном белом образе Chanel.
    Джилл Байден доверила разработку наряда для официальной части инаугурации нью-йоркскому бренду Markarian, основанному три года назад и специализирующемуся на создании подвенечных платьев
    Барак и Мишель Обама
    На инаугурации 2021 Харрис появилась в пальто и платье фиолетового цвета американского дуэта дизайнеров Кристофера Джона Роджерса и Серджио Хадсона. Фиолетовый — один из трех официальных цветов движения суфражисток
    Самые яркие образы церемонии инаугурации Джо Байдена
    Самые яркие образы церемонии инаугурации Джо Байдена
    Самые яркие образы церемонии инаугурации Джо Байдена
    Самые яркие образы церемонии инаугурации Джо Байдена
    Самые яркие образы церемонии инаугурации Джо Байдена
    Самые яркие образы церемонии инаугурации Джо Байдена
    Самые яркие образы церемонии инаугурации Джо Байдена

    Накануне Байдены и Харрис посетили службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне. Камала Харрис выбрала фиолетовый костюм Christopher John Rogers и Sergio Hudson. Дополнила образ вице-президент США жемчужным ожерельем пуэрториканского дизайнера Вильфредо Розадо. Джилл Байден выбрала кастомный наряд нью-йоркского бренда Markarian. Джо Байден был одет в костюм Ralph Lauren.

    Фиолетовый цвет первые лица США выбирали не случайно — это один из цветов движения суфражисток. А более важно то, что именно такой цвет получается при смешении синего и красного (цвета демократов и республиканцев).

     Читайте также: Пугачева или Тимошенко? У кого Леди Гага подсмотрела образ для инаугурации Байдена
    Теги: мода и красота Дженнифер Лопес как быть модным Леди Гага Камала Харрис Джилл Байден
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