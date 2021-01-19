51-летнюю Дженнифер Лопес уличили в злоупотреблении ботоксом (фото)

Певица считает, что хорошее настроение и доброта — лучшие способы сохранения красоты

В одном из последних роликов в Instagram на странице певицы и актрисы Дженнифер Лопес она делилась секретами красоты со своими подписчиками. Звезда попробовала одно из средств собственного бренда и решила продемонстрировать, как оно работает. В небольшом клипе актриса рассказала, что только что сняла с лица маску с сильным косметическим эффектом, и теперь зрители могут видеть результат. Сама Дженнифер заметила эффект внутреннего свечения и сияния. По словам артистки, она почувствовала, что помолодела на десятилетие.

На это сообщение некоторые поклонники отреагировали скептически. Так, одна из фанаток написала, что не замечает никаких мимических сокращений на лбу певицы, когда та говорит или пытается выразить эмоции. «Вы определенно делали инъекции ботокса. Тонны ботокса», — предположила подписчица. 51-летняя Лопес решила дать ответ, чтобы пресечь подобные комментарии. Она написала: «Старайтесь проводить время более позитивно, доброжелательно и поднимая настроение другим. Не тратьте время, пытаясь оскорбить других. Это поможет оставаться молодыми и красивыми. Посылаю вам свою любовь».

По поводу использования «уколов красоты» артистка заявила, что никогда не прибегала к таким радикальным мерам, тем более не делала пластических операций. Своей красотой и моложавым видом Дженнифер обязана «хорошим генам». Ее мать, недавно отметившая 73-летие, совершенно не выглядит на свой возраст. Гваделупе Родригес, по мнению ее родных и поклонников, «невероятная женщина», которая своей молодостью и активностью превосходит многих 20-летних девушек.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Веры Брежневой обескуражила фанатов откровенными фото.

Старшая дочь певицы Веры Брежневой 19-летняя Соня Киперман живет в Америке. Там девушка получает высшее образование и не упускает возможности похвастаться стройной фигурой в летних нарядах.