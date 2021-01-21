Пугачева или Тимошенко? У кого Леди Гага подсмотрела образ для инаугурации Байдена

Американская певица вызвала оживленные обсуждения в сети

20 января, певица Леди Гага была одной из первых звезд, выступивших на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Певица вышла на публику в сопровождении морского пехотинца. На ней был сине-красный наряд от Schiaparelli, который состоял из жакета с длинными рукавами и пышной длинной бальной юбки.

Дополнили этот образ прическа с черными лентами и цветами, а также макияж с красной помадой. Украинские пользователи сети отметили схожесть прически американской звезды с легендарной косой Юлии Тимошенко.

Тем временем, стилист певицы Аллы Пугачевой Алишер уличил американскую исполнительницу Леди Гагу в копировании наряда советской примадонны. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram.

На размещенном в сети коллаже мужчина сопоставил образы знаменитостей. Слева он поместил фото с выступления Пугачевой в 2019 году на ее юбилейном концерте в Кремле. На нем артистка запечатлена в черном топе с длинными рукавами и пышной юбке красного цвета. Справа стилист показал наряд Гаги, состоящий из приталенного темно-синего пиджака и объемной красной юбки. В нем она исполнила национальный гимн на церемонии инаугурации президента США Джо Байдена. «Нет, ну а что? Мы с Аллой Борисовной были первыми!» — подписал Алишер пост.

Пользователи сети принялись хвалить Пугачеву в комментариях. «Наша Примадонна лучше и краше!», «Аллуся наша впереди планеты всей! Браво!», «На Алле Борисовне смотрится круче», «Алла Борисовна вне конкуренции. Так было и так будет всегда», — высказывались они.

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