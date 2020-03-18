Шеф-повар Елизаветы ІІ рассказал, чем монаршие особы будут питаться во время коронавируса



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Королева уедет в Виндзорский замок на продолжительные пасхальные каникулы

В замке достаточно продуктов, чтобы королева Елизавета II и ее родные смогли жить там спокойно несколько месяцев

Шеф-повар британской королевской семьи рассказал, чем монаршие особы будут питаться во время пандемии коронавируса

То, что главным блюдом на наших столах во время пандемии коронавируса, судя по всему, будет гречка, мы уже поняли. А вот чем будут питаться во время карантина члены британской королевской семьи, рассказал Даррен Макгрэди, который в течение 15 лет был личным шеф-поваром королевы Елизаветы II, принцессы Дианы и ее сыновей принцев Уильяма и Гарри. По его словам, королева, скорее всего, будет употреблять комфортную и привычную для себя пищу в течение следующих нескольких месяцев. Он добавил, что особенно она любит такие блюда, как ирландское рагу и ланкаширский хотпот. Ну и, конечно, не откажет она себе и в сладостях.

«Королева обожает шоколад. Она любит шоколадные пирожные. Это время не для диеты, а для успокоения своего тела», – говорит он.

Что касается герцогини Кембриджской, то она, по его мнению, останется на так называемом «салатном режиме», однако, как и Елизавета II, непременно включит в свой рацион сладости. Одно из любимых лакомств Кейт Миддлтон - пудинг стики-тоффи.

Королева уедет в Виндзорский замок на продолжительные пасхальные каникулы. Они будут там в изоляции. Она не станет принимать всех посетителей, поэтому ее команда будет запасаться всеми продуктами, которые ей действительно нужны,

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